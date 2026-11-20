Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В Национальном музее Республики Татарстан продолжает работу выставка, приуроченная к 300-летию освящения Петропавловского собора Казани. В экспозиции около 50 предметов – это церковная утварь, архиерейское облачение, иконы, Евангелие и многое другое. Все экспонаты связаны с трехвековой историей собора, который многие называют жемчужиной столицы Татарстана.

В этом году собор отметил свое 300-летие и к этой знаменательной дате была завершена многолетняя реставрация. Наконец-то был открыт нижний храм, приведена в порядок колокольня. С тем, как преобразился храм познакомился лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который прибыл в Казань к празднованию Дня Казанской иконы Божией Матери.

«На выставке Национального музея РТ представлены предметы, которые были переданы в наш музей в 1939 году после закрытия Петропавловского собора в Казани», – рассказала старший научный сотрудник Национального музея РТ Вера Иванова.

На выставке представлены изображения собора – одно из них сделано художником, писателем и путешественником Эдвардом Турнерелли, который некоторое время жил в Казани. Это литография из альбома «Виды Казани, рисованные с натуры Эдвардом Турнерелли. 1839», изданного в Лондоне.

«Еще один рисунок Петропавловского собора в Казани был сделан французом Андре Дюраном, он был опубликован в Париже в 1845 году в альбоме “Живописное и археологическое путешествие по России, совершенное под руководством князя А.Н. Демидова. Рисовал с натуры А. Дюран”. Также в экспозиции представлены элементы архиерейского облачения конца XIX – начала XX века: епитрахиль, саккос, палица, омофор и сулок. Примечательно, что шарообразные металлические пуговицы на облачении сделаны в виде бубенцов. Петропавловский собор характерен тем, что снаружи и внутри украшен лепниной в виде виноградной лозы и цветов. И на этом облачении также представлен цветочный орнамент» – объяснила старший научный сотрудник Национального музея РТ.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Кандило, ставшее экспонатом выставки, также украшено растительным орнаментом, перекликающимся с лепниной на стенах собора, обратила внимание она.

«Этот предмет датируется XVIII веком. Он подвесной. Верхняя часть поднимается, внутрь ставили подставки под свечи или насыпали речной песок, куда вставляли свечи. Интересными экспонатами являются брачные венцы 1828 года, они серебряные, покрытые позолотой, украшены горным хрусталем», – отметила Вера Иванова.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Серебряное позолоченное подвесное кандило с фигурами ангелочков – это дар купца Ивана Алафузова 1870 года. Подтверждение тому – гравированная надпись на изделии.

В запасниках музея хранится около 600 предметов, переданных в 1939 году в музей из общины Петропавловского собора после его закрытия. Это предметы, связанные с собором, а также с другими казанскими храмами, переданные в Петропавловский собор после их закрытия в 1920-1930-е годы. Для данной выставки были отобраны наиболее значимые.

«Все экспонаты этой выставки представляют духовную ценность. Они отражают разные эпохи, особенности жизни собора. Все они сохранились чудом – в фонды музея они поступили из Петропавловского собора. Многие из них могли не дожить до наших дней и могли быть уничтожены. То, что они сохранились в музее – отрадно», – рассказал священник Петропавловского собора иерей Антоний Ермошин

Он добавил, что в фондах музея хранится множество предметов, которые относятся к собору и на выставке выставлена лишь часть из них.

«Один из крупногабаритных экспонатов выставки – икона святителя Феодосия Черниговского, написанная в 1897 году и освященная на мощах. Этот образ был написан на следующий год после канонизации святителя. Икона была заказана одним из благотворителей и, судя по всему, стоила не малых денег. На оборотной стороне доски иконы есть надпись о том, что она передана в дар Петропавловскому собору. Очевидно, тот, кто дарил эту икону надеялся, что она и после его жизни, веками будет храниться в сборе и люди будут перед ней молиться», – отметил иерей

Икона была написана со списка – тот, в свою очередь, был создан еще при жизни святителя Феодосия и он сам позировал художнику.

Также в экспозиции представлено Евангелие 1681 года печати в серебряном золоченном окладе 1726 года – именно в этот года был впервые освящен Петропавловский собор.

«На Евангелие отчеканена вкладная запись самого храмоздателя Петропавловского собора Ивана Афанасьевича Микляева. Он купил это Евангелие, богато украсил его и добавил надпись о том, что оно на веки вечные передается в Петропавловский собор для поминовения души самого Ивана Афанасьевича. При разорении собора оно было изъято, но сохранилось в музее. Этот экспонат – бесценный», – подчеркнул отец Антоний.

Евангелие было издано в Москве в 1681 году. Верхняя крышка украшена жемчугом, изумрудом и рубином. Посередине размещена накладка, на которой изображены Иисус Христос с Богородицей и Иоанном Предтечей, а по – краям четыре евангелиста.

Представили зрителям выставки один из старинных потиров – чаши для совершения Таинства евхаристии, из ризницы собора.

«Также на выставке представлено несколько икон и несколько облачений, которые поступили из ризницы собора, но точно сказать, что они принадлежали собору мы не можем. Дело в том, что когда храмы начали закрываться, церковная утварь иконы и облачения передавались в Петропавловский собор. Также сюда была передана собственность Казанского собора. Известен факт, что также была перенесена рака с мощами святителя Варсонофия, которая хранилась в соборе Казанской иконы Богоматери вплоть до закрытия», – объяснил священник. В итоге рака с мощами оказалась в фонде музея, напомнил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Крышка этой раки сохранилась и недавно, для экспонирования, была возвращена из музейного пространства в Казанский собор. Сама рака и ее содержимое, к сожалению, были утрачена – мощи святителя Варсонофия бесследно исчезли», – уточнил иерей.

Он посоветовал жителям и гостям столицы обязательно посетить выставку и напомнил, что многие из этих экспонатов представлены не на постоянной основе – увидеть их после закрытия экспозиции можно будет, скорее всего, уже не скоро.

«Многие экспонаты были представлены специально в год 300-летия собора. Поэтому сейчас есть возможность лицезреть эти духовные сокровища Петропавловского собора, и я советую всем найти время для посещения Национального музея», – добавил отец Антоний.

Выставка будет работать до 31 декабря, вход по билету в музей и по «Пушкинской карте».