Фото: © Сюмбель Таишева

Сегодня в Москве, в Музее Сергея Прокофьева (входит в состав Российского национального музея музыки), заслуженный работник культуры Республики Татарстан, ведущая радио «Орфей» Самира Латып и поэт Юрий Кандыбин представили музыкально-поэтический вечер «С просьбой о любви… Посвящение Цветаевой».

Темы любви и смерти, ревности и надежды стали сквозными для программы. Марина Цветаева родилась в Москве в семье филолога, историка, директора Румянцевского музея и основателя Музея изящных искусств (ныне – ГМИИ имени А. С. Пушкина) Ивана Цветаева. Последние дни ставшей классиком модеризма поэтессы Серебряного века прошли в Елабуге, куда она была эвакуирована вместе с сыном в 1941 году по линии Литфонда.

Фото: © Сюмбель Таишева

В исполнении Самиры Латып прозвучали стихи Марины Цветаевой «Легкомыслие», «Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе…», «Монолог», а также стихотворения другой великой поэтессы XX века Анны Ахматовой – «Двадцать первое. Ночь. Понедельник.», «Я научилась просто мудро жить» и иные.

По словам Самиры Латып, идея вечера возникла у Юрия Кандыбина, который хотел представить стихотворение «Поминаю», написанное в память о его возлюбленной Наталье Раковой. Современный композитор Дарья Минкина специально сочинила романс, который впервые исполнила оперная певица Вера Трифонова в сопровождении Марии Ковалевой. Выступление встретили громкими аплодисментами.

Фото: © Сюмбель Таишева

Перед зрителями выступили лауреаты международных конкурсов. Оперная певица Мария Авакова под аккомпанемент Екатерины Долян исполнила романс Александра Варламова на стихи Афанасия Фета «На заре ты ее не буди» и другие произведения. Также в программе прозвучала прелюдия си минор композитора Анатолия Лядова, на музыку которой написал лирическое стихотворение Юрий Кандыбин. Исполнила ее та же Мария Авакова.

Сюмбель Таишева