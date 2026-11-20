В Москве состоялся посвященный Цветаевой вечер Самиры Латып
Сегодня в Москве, в Музее Сергея Прокофьева (входит в состав Российского национального музея музыки), заслуженный работник культуры Республики Татарстан, ведущая радио «Орфей» Самира Латып и поэт Юрий Кандыбин представили музыкально-поэтический вечер «С просьбой о любви… Посвящение Цветаевой».
Темы любви и смерти, ревности и надежды стали сквозными для программы. Марина Цветаева родилась в Москве в семье филолога, историка, директора Румянцевского музея и основателя Музея изящных искусств (ныне – ГМИИ имени А. С. Пушкина) Ивана Цветаева. Последние дни ставшей классиком модеризма поэтессы Серебряного века прошли в Елабуге, куда она была эвакуирована вместе с сыном в 1941 году по линии Литфонда.
В исполнении Самиры Латып прозвучали стихи Марины Цветаевой «Легкомыслие», «Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе…», «Монолог», а также стихотворения другой великой поэтессы XX века Анны Ахматовой – «Двадцать первое. Ночь. Понедельник.», «Я научилась просто мудро жить» и иные.
По словам Самиры Латып, идея вечера возникла у Юрия Кандыбина, который хотел представить стихотворение «Поминаю», написанное в память о его возлюбленной Наталье Раковой. Современный композитор Дарья Минкина специально сочинила романс, который впервые исполнила оперная певица Вера Трифонова в сопровождении Марии Ковалевой. Выступление встретили громкими аплодисментами.
Перед зрителями выступили лауреаты международных конкурсов. Оперная певица Мария Авакова под аккомпанемент Екатерины Долян исполнила романс Александра Варламова на стихи Афанасия Фета «На заре ты ее не буди» и другие произведения. Также в программе прозвучала прелюдия си минор композитора Анатолия Лядова, на музыку которой написал лирическое стихотворение Юрий Кандыбин. Исполнила ее та же Мария Авакова.
Сюмбель Таишева