Художник Ирик Мусин был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан» на открытии выставки «Красные ворота / Против течения» в Казани. Живописец также получил золотую медаль Российской академии художеств (РАХ).

Ирик Мусин родился 20 октября 1966 года в городе Петропавловске (Казахстан). В 1991-м он окончил Набережночелнинское училище искусств. Член Союза художников России, член Союза художников РТ, член общественного объединения «Альянс Современного Искусства», член ТСХР и Международной Федерации Художников. Постоянный участник региональных, республиканских, международных и зарубежных выставок.

Наград также удостоились:

Ильгизар Самакаев – медаль «Достойному» РАХ;

Розалия Нургалеева – медаль РАХ;

Шамиль Мутигуллин – диплом лауреата премии имени Фешина в сфере современного изобразительного искусства;

Ильдар Сафин – диплом лауреата премии имени Фешина в сфере современного изобразительного искусства

Эльвира Сагдиева – диплом лауреата премии имени Фешина в сфере современного изобразительного искусства;

Виталий Скобеев – диплом лауреата премии имени Фешина в сфере современного изобразительного искусства.

Передвижная выставка «Красные ворота / Против течения» открылась сегодня в национальной галерее «Хазинэ» в Казани, она продлится до 13 декабря. Проект посвящен памяти Константина Худякова (1945–2026), руководителя и автора проекта.