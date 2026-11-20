Художник Ирик Мусин стал заслуженным деятелем искусств Татарстана
Художник Ирик Мусин был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан» на открытии выставки «Красные ворота / Против течения» в Казани. Живописец также получил золотую медаль Российской академии художеств (РАХ).
Наград также удостоились:
Ильгизар Самакаев – медаль «Достойному» РАХ;
Розалия Нургалеева – медаль РАХ;
Шамиль Мутигуллин – диплом лауреата премии имени Фешина в сфере современного изобразительного искусства;
Ильдар Сафин – диплом лауреата премии имени Фешина в сфере современного изобразительного искусства
Эльвира Сагдиева – диплом лауреата премии имени Фешина в сфере современного изобразительного искусства;
Виталий Скобеев – диплом лауреата премии имени Фешина в сфере современного изобразительного искусства.
Передвижная выставка «Красные ворота / Против течения» открылась сегодня в национальной галерее «Хазинэ» в Казани, она продлится до 13 декабря. Проект посвящен памяти Константина Худякова (1945–2026), руководителя и автора проекта.