За последний год в Татарстане количество обращений в органы контроля из-за деятельности бизнеса снизилось на 41%, а число выявленных нарушений уменьшилось почти вдвое – на 48%. Об этом сегодня рассказала заместитель министра экономики РТ Гульназ Исмагилова на Форуме контрольных органов – 2026, организованном в Хабаровске.

В целом в республике благодаря внедрению цифровых инструментов в контрольную (надзорную) деятельность за последние шесть лет количество проверок бизнеса сократилось более чем в пять раз – с 19,2 тыс. в 2019 году до 3,4 тыс. в 2025-м

Помимо прочего, в рамках секции «Мастер-класс: сервисы контроля для бизнеса» представительница Татарстана презентовала ИИ-агента «Помощник предпринимателя».

«Эти показатели подтверждают эффективность профилактического подхода, когда предприниматель получает информацию до проверки, а не после выявления нарушений», – выразила уверенность Гульназ Исмагилова.

Замминистра добавила, что сервис, интегрированный в мессенджер МАКС, с 2025 года предоставляет предпринимателям круглосуточную поддержку по вопросам контрольной (надзорной) деятельности. Она заверила, что агент работает в защищенном государственном контуре, опираясь исключительно на проверенную официальную информацию: законы, постановления, методические рекомендации.

Гульназ Исмагилова пояснила, что за полтора года работы сервис обработал свыше 46 тыс. запросов от предпринимателей. По ее словам, почти половина всех обращений касалась планирования и периодичности проверок – бизнес стремится знать заранее о визитах инспекторов, а около трети запросов связаны с налоговыми изменениями и требованиями к продукции.

«Когда предприниматель понимает требования, он реже нарушает. Когда он может получить консультацию круглосуточно, он реже обращается с жалобами. Когда он знает о предстоящей проверке заранее, он готовится и проходит ее успешно. Это выгодно всем: бизнес экономит время и деньги, контрольные органы снижают нагрузку, регион улучшает показатели Национального рейтинга», – заявила Гульназ Исмагилова.

Соответствующая татарстанская практика уже признана лучшей региональной и размещена на федеральной платформе «Смартека» Агентства стратегических инициатив, что подтверждает ее эффективность и тиражируемость. Республика готова делиться наработками с другими регионами России, адаптируя решение под законодательство каждого субъекта, заключила докладчица.