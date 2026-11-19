В Татарстане 20 ноября 2026 года пройдет Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи населению. Организаторами выступают Татарстанское региональное отделение «Ассоциации юристов России» и партия «Единая Россия».

Мероприятие проведут в районах и городах республики с 8:00 до 15:30, в Казани – с 9:00 до 16:30, в Региональной общественной приемной – с 9:00 до 15:00. Консультанты будут работать посменно.

Бесплатную юридическую помощь в Казани можно получить лично и по телефонам: 8-800-201-16-00, WhatsApp – 8 (987) 205-00-63, а также по номеру (843) 238-10-00. В муниципальных районах первичное правовое консультирование оказывается лично и по телефонам приемных, указанным в графике дежурства.

Помощь окажут члены Татарстанского отделения Ассоциации юристов России, специалисты отделения Фонда пенсионного и социального страхования по РТ, аппарата уполномоченного по правам человека в РТ, Нотариальной палаты РТ, АО «Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ РТ», Адвокатской палаты РТ, Минюста РТ, Государственного юридического бюро РТ, Казанского филиала Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева и юридической компании «Легал Линк».