Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе к помощи участникам специальной военной операции присоединяются люди разных поколений. Среди волонтеров движения «Актаныш хәрәкәте» – 84-летняя Данифа апа. Несмотря на возраст, она практически каждый день приходит в Детский центр творчества, чтобы вместе с другими добровольцами плести маскировочные сети.

Работа здесь не останавливается почти ни на день. Под руководством Илины Арслановой и Гульназ Гарифуллиной волонтеры готовят материалы, нарезают ленты и вплетают их в основу сетей. К общему делу присоединяются школьники, молодежь, женщины старшего возраста и те, кто после работы находит время помочь бойцам.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Данифа апа трудится наравне со всеми. Плетение сетей требует не только терпения и внимания, но и физических усилий: нужно натягивать основу, вплетать многочисленные ленты. Однако 84-летнюю добровольницу это не останавливает.

«Наша 84-летняя бабушка Данифа ни от кого не отстает. Своими добрыми руками она плетет сети. Приходит практически каждый день. А ведь мы знаем, сколько силы нужно, чтобы плести и натягивать ленты. Здоровья вам, наша дорогая бабушка Данифа! Пусть Аллах хранит вас!» – рассказала Илина Арсланова.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Пример Данифы апа вдохновляет и молодых, и пожилых добровольцев. Каждый вносит в общее дело столько, сколько может: кто-то приходит плести сети, кто-то помогает с материалами, кто-то готовит полезные вещи для отправки военнослужащим.

Помимо маскировочных сетей, в Детском центре творчества делают окопные свечи и готовят травяные чаи. Волонтеры отбирают и сушат растения, составляют сборы и фасуют их. Такие чаи могут напомнить бойцам о родном крае и доме.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

К работе подключаются и жители сельских поселений. Недавно очередную маскировочную сеть изготовили и передали волонтерам жители Атясевского сельского поселения. В селе Мари-Суксы не только плетут сети, но и собирают травы для чайных сборов. В этой работе также участвуют люди разных поколений.

Движение «Актаныш хәрәкәте» объединяет тех, кто хочет поддержать военнослужащих. И история 84-летней Данифы апа – один из примеров того, что возраст не становится преградой, когда человек хочет быть полезным. Пока одни нарезают ленты, другие вплетают их в сети, а третьи готовят посылки, каждый старается сделать для бойцов что-то важное.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Значение волонтерской помощи участникам СВО отмечал и Президент России Владимир Путин. В декабре 2025 года на церемонии вручения международной премии «Мы вместе» он сообщил, что с начала специальной военной операции к поддержке военнослужащих и их семей подключились 630 тыс. человек. Глава государства поблагодарил добровольцев за их работу.