В Бетькинском сельском поселении Тукаевского района открыли почетные придомовые доски в честь шестерых воинов-афганцев. Именные памятные знаки появились на домах ветеранов боевых действий Сергея Лукшина, Михаила Хисматова, Петра Сидоркина, Николая Суворова, Сергея Петрова и Вячеслава Лезина.

Разделить это событие с ветеранами пришли их родные, местные жители, депутаты и представители администрации Тукаевского района.

«Сегодня очень торжественное мероприятие. Мы открываем в вашем поселении почетные доски, которые говорят о том, что в этом доме живет герой. Это действительно герои нашего времени, которые в свое время по призыву нашей страны пошли защищать ее честь и достоинство, выполнять свой интернациональный долг», – обратился к собравшимся заместитель главы Тукаевского района Рустем Закиров.

Председатель координационного совета общественной организации участников боевых действий по Тукаевскому району Фарит Галяутдинов напомнил, что традиция устанавливать памятные таблички появилась в районе несколько лет назад. Сначала их размещали на домах погибших защитников, теперь почетными знаками отмечают и ныне живущих ветеранов боевых действий.

Первую доску открыли на доме Сергея Лукшина. В 1987 году его призвали в армию из Набережных Челнов. До службы он работал машинистом экскаватора в УМС. Два года мужчина провел в Афганистане, выполняя интернациональный долг.

В Бетьки Сергей переехал из Челнов 20 лет назад. Говорит, что с детства привык к жизни на земле: до 15 лет жил в частном доме, да и супруга, мастер-овощевод по профессии, любит заниматься хозяйством.

Ветеран считает, что память о защитниках Отечества особенно важно сохранять сегодня, когда эстафету мужества продолжают их дети. Его старший сын сейчас находится в зоне специальной военной операции.

«Такие вещи обязательно нужно делать. У меня сейчас старший сын находится на СВО, у соседа сын тоже на СВО – очень важно отмечать и тех ребят, которые сегодня проходят службу», – поделился Сергей Лукшин. Последний раз сын приезжал в отпуск в конце весны. Теперь семья ждет его к Новому году.

Свою историю службы рассказал и Петр Сидоркин. Его призвали в армию в 1983 году. После полугода в учебной части он отправился в Афганистан, откуда вернулся в 1986-м. Дома, в Аксубаеве, устроился на работу, затем переехал в Набережные Челны и пришел на литейный завод, где со временем получил квартиру. В Бетькинское поселение судьба привела его в 1999 году. Здесь ветеран до сих пор работает и владеет магазином «Зинаида».

О боевом прошлом Петр говорить не привык, поэтому для некоторых односельчан открытие памятной доски стало неожиданностью.

«Некоторые знакомые только узнали, что я афганец. Но такие доски нужны прежде всего для подрастающего поколения. Пусть молодежь видит, что рядом живут, жили такие люди. Тогда и патриотизм у ребят будет воспитываться на живых примерах», – отметил Петр Сидоркин.

Еще один участник митинга – Михаил Хисматов – вырос и окончил школу в родной деревне. В 1982 году, когда ему исполнилось 19 лет, его призвали в армию. Уже в декабре того же года молодой боец попал в Афганистан, где прослужил до февраля 1985 года. Сегодня ветеран работает сторожем в местном детском саду.

Памятные доски на домах ветеранов станут напоминанием о людях, которые прошли через боевые испытания и вернулись к мирной жизни. Их истории теперь смогут узнать не только родные и соседи, но и молодые жители поселения.

Президент России Владимир Путин также отмечал роль ветеранов Афганистана в воспитании молодежи. В приветствии участникам мероприятия к 37-й годовщине завершения боевых задач советских войск в Афганистане 15 февраля 2026 года он подчеркнул, что их знания, навыки и опыт востребованы в этой работе. Глава государства также поблагодарил ветеранов за сохранение традиций воинского братства и поддержку участников специальной военной операции.

Материал подготовлен при участии Ангелины Самцовой