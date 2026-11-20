Авторитет «Единой России» выстроен на ежедневной конкретной работе и внимании к людям, отметил Раис РТ Рустам Минниханов в приветствии к участникам XL Конференции татарстанского отделения партии. Его зачитал руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«Региональное отделение партии с момента своего основания под руководством Фарида Мухаметшина последовательно укрепляло свои позиции в республике. Ее авторитет строился не на громких словах, а на ежедневной конкретной работе, внимании к нуждам людей, тесном взаимодействии с органами власти, решении реальных вопросов, которые волнуют жителей республики», – подчеркнул Минниханов.

Именно такой подход, по его мнению, стал залогом доверия к партии со стороны татарстанцев.

«Сегодня региональное отделение партии «Единая Россия» остается ведущей общественно-политической силой Татарстана. Партия активно участвует в реализации национальных проектов и республиканских программ, обеспечивая их качественное исполнение на местах», – добавил Раис РТ.

Он напомнил слова Президента России Владимира Путина, который заявил, что сила партии – в ответственности и в умении консолидировать общество. «И татарстанское отделение в полной мере следует этим принципам. Здесь привыкли отвечать за результат и работать для людей», – отметил Минниханов.

Кроме того, он поблагодарил единороссов за гуманитарную поддержку. Так, с февраля 2022 года по октябрь 2026 года в зону СВО направлено 324 грузовые машины, более 5 тыс. тонн груза бойцам и пострадавшим городам.

«Это значимый, осязаемый вклад, который по-настоящему помогает людям. Последние годы потребовали от нас всех собранности и ответственности. Мы вместе решали сложные задачи, принимали необходимые, но непростые решения, преодолевали экономические трудности. В эти периоды партия не оставалась в стороне и брала на себя значительную долю работы», – подчеркнул Раис РТ.

Минниханов выразил уверенность, что заложенные Фаридом Мухаметшиным стандарты, традиции и командный настрой будут сохранены и станут опорой для дальнейшей деятельности регионального отделения «Единой России».

От себя Сафаров также поблагодарил Фарида Мухаметшина за годы совместной работы и за пример служения делу.

«Для нас особенно важно, что работа отделения всегда строилась на понятных и измеримых результатах – не на отчетах ради отчетов, а на реальных изменениях в городах, селах республики. И это высокая планка, которая задана Фаридом Хайрулловичем, должна оставаться ориентиром и дальше», – сказал он.

Сафаров также высказал слова благодарности депутатам, активистам за работу. «Именно ваша работа на местах делает партийные проекты живыми и нужными людям. Уверен, что новая команда сохранит лучшие традиции, накопленные за последние годы, при этом будет готова эффективно отвечать на новые вызовы», – резюмировал он.

Фарид Мухаметшин добровольно сложил полномочия секретаря татарстанского регионального отделения «Единой России». Исполнение полномочий секретаря реготделения партии возложено на единоросса, Председателя Госсовета РТ Фарида Абдулганиева.

Сегодня на конференции будут избраны руководство и члены президиума татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».