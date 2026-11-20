В Казани начал работу двухдневный медиафорум «Госкоммуникация: позитивная повестка как капитал». Мероприятие собрало около 90 пресс-секретарей и руководителей информационно-аналитических служб министерств, ведомств и муниципальных образований Татарстана, сообщает Обособленное подразделение АНО «Диалог Регионы» в РТ.

Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил, что интересы ведомства и запросы аудитории часто не совпадают. По его словам, читателей привлекают прежде всего решения, влияющие на их повседневную жизнь. Табак добавил, что государственные структуры ориентированы на системную работу с информацией, а не на борьбу за внимание в моменте, как это делают рекламные агентства.

Руководитель агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев подчеркнул, что позитивные новости тяжело продвигать, поэтому ведомство нашло новую нишу – «полезную новость». Он пояснил, что человек заинтересован в решении собственных проблем, и такой контент воспринимается аудиторией положительно.

Гендиректор телерадиокомпании «Татарстан – Новый век» Ильшат Аминов указал на важность подачи материала. По его мнению, аудитории интересны истории простых людей. В качестве примера он привел сюжет о помощи центру для особенных детей, который получил большой отклик, так как в его основе лежала искренняя личная история героя.

Мероприятие прошло на площадке татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества». Организаторами выступили Администрация Раиса Республики Татарстан и обособленное подразделение АНО «Диалог Регионы» в РТ.