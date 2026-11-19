Почему в Татарстане решили запретить продавать вейпы, как планируют снижать цену стоимости квартир и какие льготы дадут продавцам книг – в репортаже «Татар-информа» с заседания Государственного Совета республики.





Фарид Абдулганиев продлил подписки на разные журналы себе и своей маме, а также подарил подписку членам Совета ветеранов и детскому центру имени Халифа Валиева

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фарид Абдулганиев подарил подписку на журналы детскому центру

Перед началом заседания в Госсовете Татарстана прошла акция «Подари подписку», где депутаты могли оформить подписку на республиканские журналы.

Председатель парламента Фарид Абдулганиев продлил подписки на разные журналы себе и своей маме, а также подарил подписку членам Совета ветеранов Атнинского и Высокогорского районов и Детскому центру имени Халифа Валиева (назван в честь дедушки Фарида Абдулганиева, – прим. Т-и) Черемшанского района Татарстана.

«Я понимаю, что любая книга, газета, информация там очень востребована. И если сейчас появилась возможность помочь, почему бы этого не сделать», – поделился Абдулганиев.

На заседании был принят бюджет Татарстана на 2027–2029 годы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Закон о запрете розничной продажи вейпов принят единогласно

На заседании был принят бюджет Татарстана на 2027–2029 годы, о чем подробно «Татар-информ» рассказывал ранее, а также рассмотрен ряд важных законов.

Депутаты приняли нашумевший закон о запрете розничной продажи вейпов в Татарстане. После расчетов пришли к выводу, что возможные экономические потери несопоставимы с рисками для здоровья населения.

«Вейпы активно рекламируются и продаются; их привлекательный дизайн, разнообразие вкусов, доступная цена делают их особенно востребованными среди молодежи. Именно поэтому так важна консолидация в защиту здоровья подрастающего поколения. Мы ставим задачу оградить молодежь от приобщения к никотиновой зависимости, навязываемой под видом модного и безопасного продукта, которым он не является», – заявил председатель Комитета Государственного Совета РТ по экономике, промышленности, инвестициям и цифровому развитию Рягат Хусаинов.

Рягат Хусаинов: «Важна консолидация в защиту здоровья подрастающего поколения. Мы ставим задачу оградить молодежь от приобщения к никотиновой зависимости, навязываемой под видом модного и безопасного продукта, которым он не является» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Запрет коснется розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. При этом обычные сигареты и изделия с нагреваемым табаком под ограничения не подпадают.

Запрет начнет действовать с 1 марта 2027 года и продлится пять лет – до 1 марта 2032 года. Такой срок позволит оценить, насколько эффективной окажется новая мера. После этого решат, продлевать запрет или отменять его. Время до вступления закона в силу дадут продавцам и покупателям, чтобы подготовиться к изменениям.

Татарстан стал далеко не первым регионом России, решившим запретить продажу вейпов. Такое решение уже приняли 22 субъекта страны, в том числе восемь регионов Приволжского федерального округа.

Марат Файзрахманов: «На сегодняшний день в Республике Татарстан налогообложение по кадастровой стоимости применяется к административно-деловым центрам и торговым центрам общей площадью свыше 1 тыс. квадратных метров и помещениям в них» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поможет ли новый налог на имущество снизить стоимость квартир?

Активно обсуждалась и тема стоимости жилья. Татарстан – один из лидеров по стоимости квадратного метра, и многие застройщики не спешат продавать квартиры, рассчитывая на более выгодные условия.

Депутаты приняли закон, который вводит налог на непроданные квартиры, остающиеся в собственности застройщиков и других организаций. Теперь налог на такое жилье будут рассчитывать исходя из его кадастровой стоимости.

«На сегодняшний день в Республике Татарстан налогообложение по кадастровой стоимости применяется к административно-деловым центрам и торговым центрам общей площадью свыше 1 тыс. квадратных метров и помещениям в них. В то же время в большинстве субъектов РФ, в том числе Приволжского федерального округа, города Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, жилые помещения уже облагаются по кадастровой стоимости», – пояснил министр финансов РТ Марат Файзрахманов.

В 2027 году налог на принадлежащие организациям жилые помещения составит 1% вместо стандартных 2%. При этом для квартир, которые остаются в собственности застройщиков, установлена отдельная ставка – 0,3%. Исключение составит жилье кадастровой стоимостью более 300 млн рублей.

От налога полностью освободят жилье, построенное по государственным социальным программам. В их числе – социальная ипотека, обеспечение квартирами детей-сирот, переселение из аварийных домов и поддержка участников СВО.

По мнению Файзрахманова, новая мера поможет снизить цены на жилье. Теперь застройщикам придется платить налог за квартиры, которые они не могут или не хотят продавать. Это должно побудить их быстрее выводить жилье на рынок, а не ждать, пока цены вырастут.

Депутаты Госсовета поддержали продление налоговых льгот для предпринимателей, которые уже вложили средства в промышленные парки Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Резиденты промпарков продолжат пользоваться УСН

Депутаты Госсовета поддержали и продление налоговых льгот для предпринимателей, которые уже вложили средства в промышленные парки Татарстана.

Речь идет о малом и среднем бизнесе, который заключил соглашения с Минэкономики РТ до 31 декабря 2026 года. Для таких предприятий сохранят пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) – 1% с доходов или 5% с разницы между доходами и расходами.

Пользоваться льготами предприниматели смогут до окончания срока действия соглашения, но не более 10 налоговых периодов.

Таким образом, компании, уже работающие в промпарках, смогут сохранить льготные условия налогообложения.

Ирада Аюпова: «Учреждения культуры смогут сдавать свои помещения в аренду на льготных условиях для продажи книг и проведения культурно-просветительских мероприятий» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Льготы для продавцов книг и система подготовки спортсменов

Депутаты также привели республиканский закон о культуре в соответствие с федеральным законодательством. Теперь учреждения культуры смогут сдавать свои помещения в аренду на льготных условиях для продажи книг и проведения культурно-просветительских мероприятий.

«Указанные федеральные нормы создают новый правовой механизм: право организации культуры предоставлять закрепленное за ней имущество в аренду по льготной ставке для розничной торговли книжной продукцией и проведения культурно-просветительских мероприятий, обязательное проведение аукциона на право заключения договора аренды для обеспечения прозрачности и добросовестной конкуренции среди потенциальных арендаторов», – пояснила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

При этом арендаторов будут выбирать через аукцион, чтобы все желающие могли участвовать в конкурсе на равных условиях.

Поддержали депутаты и федеральную инициативу о создании информационной системы «Здоровье спортсменов». В ней будут собирать сведения о состоянии здоровья участников сборных команд России и регионов, в том числе спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Эти данные помогут врачам следить за здоровьем спортсменов, сопровождать их подготовку и участие в соревнованиях.