Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почетный Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин награжден почетной грамотой председателя Всероссийской партии «Единая Россия». Эта награда в истории партии вручается впервые, заявил заместитель Председателя Госдумы Александр Жуков на XL Конференции реготделения единороссов в Казани.

Награда бывшему секретарю Татарстанского отделения «Единой России» Фариду Мухаметшину вручена за многолетний труд, выдающиеся заслуги перед партией и личный вклад в развитие регионального отделения.

«Сегодняшняя конференция – это еще и хороший повод сказать добрые слова особой благодарности человеку, с именем которого связана целая эпоха становления и развития Татарстанского регионального отделения партии – Фариду Мухаметшину. Это человек, которого хорошо знают не только в Татарстане, но и далеко за пределами республики и во всей России. Его государственный, политический опыт, авторитет, профессионализм, преданность родной земле заслуживают самого глубокого уважения. Он понимает людей, слышит разные точки зрения, находит компромисс там, где это необходимо, и остается принципиальным там, где компромисс невозможен», – сказал зампредседателя Госдумы.

По его словам, за годы работы Мухаметшина в Татарстане сформировалась одна из самых сильных партийных организаций в России.

Жуков добавил, что Татарстан занимает особое место в России, поскольку республика обладает мощным экономическим потенциалом, богатыми историческими традициями, уникальным культурным наследием и «сильной командой людей, которые умеют работать на результат».

«Татарстан занимает особое место и в нашей большой партийной семье. Сегодня в рядах регионального отделения состоят более 133 тыс. человек, работают 45 местных, свыше 2 тыс. первичных отделений. Почти 21 тыс. человек объединены движением сторонников партии. Конечно, за этими цифрами стоит огромная организационная работа, но главное, что партийная организация стала неотъемлемой частью общественно-политической и управленческой системы республики», – подчеркнул он.

Единоросс отметил, что в Татарстане выстроена модель, при которой партия, исполнительная власть, муниципалитеты, предприятия, общественные организации работают в тесном взаимодействии. «Особая роль здесь принадлежит Раису РТ Рустаму Минниханову. Его авторитет, последовательная работа по развитию республики, умение объединять вокруг общих целей представителей самых разных сфер создают прочную основу для эффективного взаимодействия всех уровней власти. И партия является важнейшей частью этой команды», – заметил он.

Видеоприветствие участникам конференции направил первый заместитель Председателя Совета Федерации Владимир Якушев. «Региональное отделение „Единой России“ Татарстана – в передовиках. Секретари местных и первичных отделений, сторонники партии, активисты „Молодой гвардии“ всегда работают единой командой. Особо отмечу значимую роль Фарида Мухаметшина в нашей работе. Многолетний опыт, глубокое понимание запросов общества и умение выстраивать конструктивное взаимодействие стали опорой не только для регионального отделения, но и для всей партии», – заявил он.