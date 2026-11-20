Казанское моторостроительное производственное объединение в этом году отмечает 95-летие. Праздничные мероприятия посетил Рустам Минниханов. Он осмотрел музей славы завода и наградил отличившихся сотрудников. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Рустам Минниханов: «Сегодня КМПО – это не просто предприятие, а символ инженерной славы нашей страны и Татарстана. Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам производства за самоотверженный многолетний труд»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Достижения моторостроителей – это предмет общей гордости»

Казанское моторостроительное производственное объединение (КМПО) сегодня отмечает 95-ю годовщину со дня основания предприятия. Для заводчан организовали целый ряд праздничных мероприятий, которые посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Руководитель республики вместе с генеральным директором КМПО Ренатом Халимовым посетили музей заводской славы предприятия. Здесь им рассказали об основных этапах развития завода и прославленных моторостроителях, которые внесли особый вклад в его историю.

Центральным событием стал праздничный концерт в культурно‑досуговом центре «Моторостроитель». Раис Татарстана отметил, что республика высоко ценит вклад КМПО и его коллектива в социально‑экономическое развитие республики, что достижения моторостроителей – это предмет общей гордости, а стабильность и развитие предприятия – важнейший фактор благополучия региона.

«Сегодня КМПО – это не просто предприятие, а символ инженерной славы нашей страны и Татарстана. Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам производства за самоотверженный многолетний труд. Благодаря вашему профессионализму и трудолюбию удалось вырастить новые поколения специалистов», – подчеркнул Минниханов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Сила завода – в людях»

Он отметил, что в разные годы предприятием руководили люди, искренне преданные своему делу. Среди них Герой Социалистического Труда Петр Акимович Витер и легендарный директор завода Александр Филиппович Павлов.

«Руководители понимали, что сила завода – в людях. Они занимались не только производством, но и строили жилье для сотрудников, объекты образования, культуры и здравоохранения. Также хочу отметить заслуги Дамира Заудатовича Каримуллина, который руководил заводом в непростые времена», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он отметил, что руководство республики всегда оказывало поддержку КМПО. Ключевую роль в этом сыграл первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. При его содействии удалось сохранить предприятие в непростые 90-е годы.

После поздравлений Минниханов поблагодарил работников за труд, ответственность и преданность делу и вручил почетные награды сотрудникам, особо отличившимся в трудовой деятельности.

Генеральный директор КМПО Ренат Халимов Фото: пресс-служба Раиса РТ

«КМПО и впредь будет вносить весомый вклад в развитие Татарстана»

Халимов в свою очередь поблагодарил Раиса РТ за всестороннюю поддержку предприятия, которую оказывает республика.

«Эта поддержка помогает нам уверенно двигаться вперед, осваивать новые направления и сохранять лидирующие позиции в отрасли», – подчеркнул Халимов.

Он также обратился с поздравлениями к сотрудникам завода и ветеранам предприятия, присутствовавшим в зале, отметив, что за 95 лет завод накопил богатую историю достижений, став надежной опорой отечественной промышленности.

Халимов поблагодарил коллектив за профессионализм и самоотверженность, а также выразил уверенность в том, что КМПО и впредь будет вносить весомый вклад в развитие экономики Татарстана и всей страны.

Ветеран труда, депутат Госсовета РТ III и IV созывов Владимир Кондратов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завод подарил не только профессию, но и семью

Еще одним важным событием для предприятия стала торжественная церемония возложения цветов к стеле КМПО ветеранами предприятия, прошедшая на площади Павлова, перед входом на завод.

«Хочу пожелать для нового поколения – продолжать наши традиции и осваивать новую продукцию. Верю в новое руководство, новые идеи, новые мысли и думаю, все будет реализовано, а завод ждет прекрасное будущее», – заявил перед церемонией ветеран труда, депутат Госсовета РТ III и IV созывов Владимир Кондратов, проработавший на заводе более 30 лет.

Он также рассказал, что когда он впервые пришел на завод в 1973 году, его больше всего удивили и поразили люди, работавшие здесь.

«Помню своих наставников Ильдуса Мотыгуллина и Михаила Карпова, которые учили меня своей профессии по-настоящему: не шаблонно, не «на бумажке», а именно по-настоящему», – поделился Кондратов.

Он добавил, что завод подарил ему не только профессию на всю жизнь, но и семью. Так, на 50-летии завода он познакомился со своей женой, с которой они живут вместе более 43 лет.

Сын Александра Павлова – Петр Павлов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Церемонию возложения посетил также Петр Павлов, сын Александра Павлова – человека, возглавлявшего завод с 1983 по 2004 год, то есть в одно из самых трудных для предприятия времен. Собственно, его именем и названа площадь, на которой прошла церемония.

«Он очень много времени отдавал работе. Помню, как я с ним в детстве ходил на завод – мы от улицы Гагарина шли пешком. И по пути мы встречали человек 10–15 работников, которым мой отец еще до прихода на завод раздавал задания и указания. Вот такая и зарядка, и планерка у него была каждое утро», – поделился Павлов воспоминаниями.

К слову, сам Петр Павлов не пошел по стопам отца и не работает на заводе, но тем не менее регулярно приезжает на предприятие.