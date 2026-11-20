Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Республика Татарстан по итогам отбора вошла в число регионов – участников эксперимента по беспилотной логистике. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

О результатах отбора было объявлено в рамках форума «Транспортная неделя – 2026». Татарстан на расширенном заседании общественного совета при Министерстве транспорта РФ представил вице-премьер РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

После победы в конкурсе на участие в пилоте Татарстан займется реализацией 13 комплексных сценариев применения беспилотных авиационных систем.

Социальные сценарии предполагают доставку почты и перевозку грузов, коммерческие – экспресс-доставку готовой еды и заказов маркетплейсов, государственные – доставку медицинских грузов и биоматериалов

«Для Республики Татарстан участие в конкурсе – это не разовое событие, а элемент системной работы по развитию низковысотной экономики. Уверен, что пилотный проект станет ступенью от отдельных полетов к регулярному сервису и позволит перейти от пилотных решений к тиражируемой модели», – заметил Мидхат Шагиахметов.

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Со следующего, 2027 года в Татарстане начнет воплощаться в жизнь республиканская госпрограмма развития низковысотной экономики. На данный момент ведется разработка экспериментального правового режима для снятия имеющихся барьеров. Это позволит осуществлять полеты беспилотников на дальние расстояния, в ночное время, перевозить с их помощью тяжелые грузы.

Минэкономики республики координирует системную работу по вовлечению беспилотных систем в гражданские сектора экономики региона, заверили в ведомстве.

Собравшиеся обсудили также ряд вопросов федерального уровня: меры повышения экономической эффективности беспилотных авиационных систем (БАС) – от пилота к массовому использованию, баланс между скоростью внедрения технологий, безопасностью и спросом, планы по производству БАС и условия их конкурентоспособности, применение БАС в северном завозе и на территориях без транспортной инфраструктуры.

Кроме того, были затронуты такие темы, как регуляторная база для массового внедрения полетов беспилотников в воздушном пространстве РФ, необходимая поддержка отрасли и применимость международного опыта. Оказались упомянуты и проблемы победителей конкурса: инфраструктура, правовой режим, покрытие связью, упаковка грузов.

В августе стало известно, что Минтранс России вместе с экспертами и отраслевым сообществом готовит пилотный проект по формированию низковысотной экономики. Тогда же Раис РТ Рустам Минниханов заявил, что Татарстан должен стать одним из центров новой беспилотной экономики России. В республике насчитывается около 30 производителей малого и среднего сектора в сфере беспилотных авиасистем – это пятый результат по России.

Недавно, в начале ноября, в Татарстане была создана межведомственная рабочая группа по развитию низковысотной экономики. Возглавил ее вице-премьер РТ – руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.