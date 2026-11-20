С начала 2026 года жители Татарстана собрали 171 тонну старой электроники в рамках программы «Школа утилизации: электроника». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

В октябре к акции присоединились 30 организаций из Казани, Нижнекамска, Дрожжановского, Буинского, Тетюшского, Апастовского и Арского районов. За месяц они передали на утилизацию 22 тонны электронных отходов.

Сдать старую технику на переработку жители республики могут бесплатно. Для этого необходимо подать заявку и заполнить регистрационную форму на сайте Фонда рационального природопользования. Принимаются компьютеры, бытовая техника, электроинструменты, мобильные телефоны, электрические игрушки и другие устройства.

В ноябре и декабре сбор электроотходов организуют в Казани и Набережных Челнах.

В прошлом году участниками программы стали 314 организаций из 32 районов Татарстана. Они собрали 185 тонн старой техники.

Программа «Школа утилизации: электроника» действует в республике с 2022 года. Она предоставляет возможность жителям экологично и удобно передавать на переработку отслужившую свой срок технику, а также способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».