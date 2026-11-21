О подлинности штрафа за нарушение ПДД свидетельствует его наличие на федеральном портале госуслуг и совпадающие с предыдущими платежные реквизиты. Об этом рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр, пишет издание «Абзац».

«В первую очередь нужно тщательно проверить реквизиты, сравнив их с данными с подлинных квитанций. Это банк, получатель, номер счета: мошенник будет указывать иные реквизиты, куда он хочет получить деньги», – посоветовал автоэксперт.

Специалист также напомнил, что после оплаты штрафа сохраняется электронная квитанция, а в личный кабинет приходит уведомление об операции.

Отдельным тревожным сигналом Хайцеэр назвал звонок или сообщение в мессенджере от неизвестного, представляющегося сотрудником Госавтоинспекции.

По словам общественника, работники ГАИ не обзванивают водителей. К тому же сумма штрафа выставляется в электронном виде, а подпись уполномоченного лица на платежном документе в большинстве случаев размещается автоматически, добавил он.

Ранее РИА Новости со ссылкой на экспертов Народного фронта сообщило, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени Госавтоинспекции, прося их повторно оплатить имеющиеся штрафы.