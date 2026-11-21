Президент США Дональд Трамп в 2026 году

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал падение двух ракет и реактивного дрона, случившейся в Польше утром 20 ноября, в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер описал упавшие на польской территории снаряды как «беспилотники и пару небольших ракет» и заметил, что они были запущены в сторону Польши Россией, но сделано это было «по ошибке».

Накануне в двух граничащих с Украиной польских воеводствах – Люблинском и Подкарпатском – сработала воздушная тревога из-за массированного российского удара по украинской территории.

Позднее министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что одна ракета упала в населенном пункте Новы-Липовец Люблинского воеводства, другая – в Руднике-над-Саном Подкарпатского воеводства, а реактивный дрон, по предварительным данным, найден в Молодыче, расположенном в Подкарпатье.

Премьер-министр Польши Дональд Туск провел экстренное совещание с представителями профильных структур и назвал нарушение воздушного пространства страны целенаправленной провокацией со стороны России. Причину последней он увидел в проходящих рядом маневрах «коалиции желающих» с участием польских военных.

Политик также обсудил ситуацию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Последний сообщил в социальной сети X (прежде Twitter), что во время инцидента в воздух были подняты самолеты альянса.

Президент Чехии Петр Павел в свою очередь предположил, что «каждый партнер Украины» может стать такой же целью, как и Польша. «Это скорее вопрос времени, когда нечто подобное произойдет и здесь <...> В последнее время были десятки подобных инцидентов», – сказал он.