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При покупке живой новогодней елки следует обратить внимание на цвет и мягкость иголок, густоту ветвей и состояние хвои. Такой совет дала флорист Елизавета Ястова, сообщает издание «Абзац».

При этом специалист рекомендовала осмотреть дерево в распакованном виде и слегка потрясти перед покупкой, чтобы проверить, осыпается оно или нет.

«Иголки должны быть мягкие, зеленые, не желтые. <...> Когда мы перенесем ее (елку – прим. Т-и) с холода и поставим дома в тепле, часть иголок будет осыпаться из-за перепада температуры. Но если на морозе сильно сыпется, значит, она уже повреждена», – подчеркнула флорист.

Обеспечить более длительное сохранение свежести может обновление среза ствола перед установкой в емкость с водой, чтобы елка лучше впитывала влагу. «<...> если мы просто ее принесем и как есть поставим в воду, питания у елки не будет, так как у нее уже закупорка произошла», – пояснила она.

Отдельно Ястова упомянула о том, что отсутствие выраженного хвойного аромата на морозе не должно настораживать покупателей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что у Центра семьи «Казан» начали устанавливать новогоднюю елку.