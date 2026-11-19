Фото: © пресс-служба Раиса Республики Татарстан

В Казанской Ратуше состоялось 28-е заседание Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств - членов Организации договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Раиса Татарстана. В мероприятии приняли участие делегации Министерств внутренних дел России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Открывая заседание, Рустам Минниханов отметил: Татарстан заинтересован в использовании международного опыта борьбы с наркобизнесом.

«Татарстан традиционно выступает площадкой для крупных международных и межгосударственных встреч. Сегодня мы вновь подтверждаем свою готовность быть не просто гостеприимной территорией, а активным участником общей работы, где важен вклад каждого в укрепление коллективной безопасности», – сказал Раис Республики Татарстан.

Рустам Минниханов также подчеркнул, что противодействие незаконному обороту наркотиков – задача, которая не знает государственных границ. Наркобизнес стремительно адаптируется к новым условиям: меняет маршруты, использует цифровые технологии, маскирует свою деятельность под легальные схемы. Отвечать на эти вопросы можно только сообща, опираясь на обмен оперативной информацией, единые методики анализа рисков и синхронизацию правовых механизмов.

«Уверен, обмен мнениями позволит нам увидеть полную картину угроз и сформировать конкретные реализуемые шаги, которые дадут ощутимый результат уже в ближайшей перспективе. Мы заинтересованы в использовании международного опыта борьбы с наркобизнесом», – заключил Раис республики.