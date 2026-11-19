В Казани суд вот-вот начнет рассматривать дело о покушении на Ирину Шевыреву. За время расследования к делу добавился еще один эпизод – о более раннем покушении, когда на нее наехал мужчина на электросамокате. Этим мужчиной, как считает следствие, оказался Рафис Султанов, который впоследствии напал на нее с ножом.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Несостоявшееся слушание

В Московском суде Казани сегодня состоялось закрытое судебное заседание по делу о покушении на убийство жены крупного казанского бизнесмена Ивана Шевырева, снохи основателя фирмы «Волга-Автодор» Станислава Шевырева. Год назад на Ирину Шевыреву напал с ножом мужчина, когда она отводила дочку в школу. В организации покушения на ее убийство обвинили ее свекра. Спустя год следствия дело дошло до суда, в ближайшее время подсудимым должны предъявить обвинение.

Процесс прошел в закрытом режиме – в зал суда не пустили ни слушателей, ни журналистов. Это объясняется тем, что сегодняшнее заседание должно было быть предварительным. На этой стадии обычно решаются организационные вопросы и назначается дата первого – основного судебного заседания.

Тем не менее провести сегодня предварительное слушание не удалось. Как удалось выяснить журналисту «Татар-информа», некоторых из подсудимых не известили о предстоящем заседании должным образом. Поэтому было принято решение перенести дату предварительного слушания на 1 декабря.

Также сегодня суд продлил меру пресечения четырем из семи подсудимых. Заслуженному строителю Татарстана, свекру жертвы нападения и одному из предполагаемых организаторов убийства – Станиславу Шевыреву продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Дождался, пока уйдет дочь, и набросился с ножом

В феврале этого года Верховный суд РТ рассмотрел жалобу Шевырева на решение Советского суда о его аресте. Суд удовлетворил просьбу обвиняемого и отпустил его из СИЗО под домашний арест. Впоследствии ему снова смягчили меру пресечения до запрета определенных действий. Свою вину в организации покушения на убийство своей снохи Шевырев отрицает.

У еще троих подсудимых более жесткая мера пресечения. Им сегодня продлили срок содержания под стражей. Эти трое: глава службы безопасности компании «Волга-Автодор» Андрей Черкасин, экс-сотрудник МЧС Рафис Султанов и неофициально работавший дорожником в «Волга-Автодоре» Бурихон Хамидов. Всем четверым сегодня продлили меру пресечения на полгода.

Сторона защиты от комментариев пока воздержалась. Однако журналисту «Татар-информа» удалось пообщаться с адвокатом Султанова, которая сообщила, что против продления меры пресечения ее подзащитный не возражал. Его обвиняют в покушении на Ирину Шевыреву. По версии следствия, он был исполнителем – именно он набросился с ножом на женщину.

Это произошло 14 октября прошлого года. Тогда Рафис Султанов устроил засаду возле гимназии № 94, куда Ирина Шевырева каждое утро отвозила дочку. Дождавшись, когда Шевырева проводит дочь, он вышел из дворовой арки и спрятался за ее машиной. Одет он был в темную одежду, на голове у него был мотоциклетный шлем. В момент, когда Шевырева подошла к задней двери авто, он осторожно вышел из-за машины, подошел и швырнул ее на землю. После чего несколько раз ударил ее ножом.

Затем Султанов убежал, раненая Ирина смогла встать и дойти до машины. Впоследствии она была госпитализирована в реанимацию. Султанов попробовал скрыться от наказания в Таджикистане. Сделать это ему не удалось – сотрудники МВД России и Таджикистана задержали его и экстрадировали в Россию. В Казани решением Советского районного суда он был заключен под стражу.

Новые детали

Пятерых из семи подсудимых обвиняют в покушении на нанесение тяжких телесных повреждений и покушении на убийство. Глеба Федюшкова в отличие от других обвиняют только в покушении на нанесение тяжких телесных повреждений. А Наврузу Хамидову вменяют укрывательство особо тяжких преступлений. По версии следствия, именно Навруз Хамидов помог Султанову покинуть страну после совершенного им нападения.

После длительной стадии расследования дело претерпело изменения – появились новые обвиняемые в лице Федюшкова и Навруза Хамидова. Также ранее отсутствовал эпизод с покушением на нанесение тяжких телесных повреждений. Он появился в обвинении позже и связан с более ранним покушением на Ирину Шевыреву, о котором ранее не было известно. По версии следствия, оно произошло 7 ноября 2024 года. Тогда за Шевыревой начали следить, а позже на нее якобы специально наехал на электросамокате Рафис Султанов. Все выглядело как случайное ДТП, однако, по версии следствия, наезд был спланирован, целью было нанести Шевыревой тяжелые травмы.

Дело передали на рассмотрение судье Дмитрию Игонину. Ранее он уже рассматривал резонансные дела – такие, как, например, дело организатора полетов Степана Смирнова, чей самолет разбился и погибли три человека. Он же рассматривает новое дело ОПГ «Хади Такташ», на скамье подсудимых бывший лидер ОПГ Радик Галиакберов, известный как Раджа.