Председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев избран секретарем Татарстанского отделения «Единой России» сроком на пять лет. Такое решение было принято на XL Конференции регионального отделения партии, которая проходит в Казани.

По итогам электронного тайного голосования за кандидатуру Абдулганиева проголосовало 87% участников конференции. На пост секретаря татарстанского отделения партии также была предложена кандидатура депутата Государственного Совета РТ Камиля Нугаева. За него проголосовали 5% единороссов.

С августа 2003 года секретарем Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» был Фарид Мухаметшин.

Кроме того, на конференции были избраны члены регионального политического совета татарстанского отделения партии – 51 человек, в том числе члены президиума – 15 человек.