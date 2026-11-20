Фарид Абдулганиев возглавил Татарстанское отделение «Единой России»
Председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев избран секретарем Татарстанского отделения «Единой России» сроком на пять лет. Такое решение было принято на XL Конференции регионального отделения партии, которая проходит в Казани.
По итогам электронного тайного голосования за кандидатуру Абдулганиева проголосовало 87% участников конференции. На пост секретаря татарстанского отделения партии также была предложена кандидатура депутата Государственного Совета РТ Камиля Нугаева. За него проголосовали 5% единороссов.
С августа 2003 года секретарем Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» был Фарид Мухаметшин.
Кроме того, на конференции были избраны члены регионального политического совета татарстанского отделения партии – 51 человек, в том числе члены президиума – 15 человек.