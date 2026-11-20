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Народная программа, работа с наказами избирателей, реализация партийных проектов останутся в центре внимания единороссов в Татарстане. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев, который сегодня был избран секретарем Татарстанского отделения «Единой России» на XL Конференции реготделения партии.

«Я принимаю эстафету в непростое время. Понимаю, насколько высоки ожидания наших избирателей и масштабны задачи, стоящие перед республикой и страной в целом. Это реализация социальных программ, поддержка участников СВО и их семей, развитие экономики и, конечно, повышение качества жизни каждого жителя Татарстана. Нам важно не терять связь с людьми. „Единую Россию“ часто называют партией власти. А это налагает на нас особую ответственность. Готов нести эту ответственность вместе с вами», – сказал Абдулганиев.

Он отметил, что для него большая честь и огромная ответственность возглавить Татарстанское региональное отделение «Единой России» – «одно из самых многочисленных в стране».

Абдулганиев подчеркнул, что за четверть века Татарстанское отделение «Единой России» стало самой мощной политической силой республики. «В наших рядах – первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Именно он в 2001 году стал соучредителем „Единой России“, ставшей впоследствии ведущей политической партией страны. Раис РТ Рустам Минниханов избран членом бюро Высшего совета партии. Членами партии является большинство депутатов Государственного Совета и представительных органов местного самоуправления, членов Правительства и глав муниципальных образований», – заметил он.

Особые слова признательности Абдулганиев высказал Почетному Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину, который «более 20 лет вел региональную организацию вперед».

«Фарид Мухаметшин – политик, чьи опыт, мудрость, энергия стали фундаментом сегодняшних успехов Татарстанского отделения партии. Под его руководством реготделению удалось пройти серьезные электоральные циклы, укрепить партийные ряды и, самое главное, – выстроить систему работы, позволяющую уверенно смотреть в будущее», – констатировал он.

Абдулганиев добавил, что вклад Мухаметшина в развитие «партийного строительства» в республике трудно переоценить. «Двадцать три года его руководства – это целая эпоха в жизни татарстанской „Единой России“. За это время кратно выросло число сторонников партии, во всех городах и районах республики начали работать местные и первичные отделения, сформировалась сеть общественных приемных. В этом году „Единой России“ исполняется 25 лет. И ко всем позитивным изменениям в стране, которые удалось провести за эти годы, наша партия имеет самое непосредственное отношение», – заключил он.

Фарид Мухаметшин 12 ноября добровольно сложил полномочия секретаря Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».