Банк России предлагает снизить до символического 1 рубля нижнюю границу тарифного коридора по ОСАГО, что позволит страховщикам уменьшать стоимость полисов для опытных и аккуратных водителей. Однако для аварийных водителей предусмотрено повышение верхней границы базового тарифа ОСАГО.





Тарифный коридор по ОСАГО – это диапазон, который устанавливает Банк России для базовой ставки полиса

Фото: © «Татар-информ»

Снижение минимальной границы

По данным ЦБ, впервые за всю историю ОСАГО регулятор предлагает практически отказаться от минимальной границы тарифного коридора и установить ее для всех транспортных средств и водителей в виде символического 1 рубля. Это создаст потенциал для снижения стоимости полисов для аккуратных автовладельцев – сейчас на их долю приходится более 79% от всех продаж годовых страховок.

Тарифный коридор по ОСАГО – это диапазон, который устанавливает Банк России для базовой ставки полиса. В пределах этого диапазона страховые компании устанавливают цену полиса для каждого конкретного водителя с учетом его стажа, истории аварийности и региона проживания.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Рост тарифа для аварийных водителей

При этом ЦБ допускает значительный рост тарифа для аварийных водителей. Документ предусматривает увеличение верхней границы базового тарифа ОСАГО на 20% для обычных автовладельцев, на 35% – для легковых автомобилей юридических лиц, такси, грузовиков и автобусов (за исключением используемых на регулярных перевозках) и на 6,6% – для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов на регулярных перевозках).

По данным регулятора, это позволит сдерживать повышение цен на полисы для аккуратных и опытных водителей в условиях подорожания запчастей и увеличения выплат по ОСАГО. За первые три квартала текущего года средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 11% – до 128 тыс. рублей, а в результате совершенствования правил определения стоимости ремонта она увеличится еще на 10%.

«Страховые компании не пойдут на снижение ставки, поскольку это уменьшит их прибыль, и в массовом порядке за безаварийных водителей бороться вряд ли кто-то будет» Фото: © «Татар-информ»

«Я не понимаю, зачем им это надо»: эксперт Лигачев о снижении ставки в страховых компаниях

Автоэксперт Константин Лигачев в беседе с «Татар-информом» усомнился в эффективности снижения нижней границы тарифного коридора ОСАГО до 1 рубля и назвал инициативу спорной.

По его словам, страховщики и сейчас редко применяют минимальный порог, каждая компания выбирает свою политику, а после снижения порога вряд ли здравомыслящие страховые компании будут рисковать и опускаться ниже текущего уровня – у них есть свои расчеты. Лигачев отметил, что даже при максимальной ставке для аварийных водителей выплаты превышают их взносы, а убытки покрывают аккуратные автомобилисты.

«А сейчас предлагается, чтобы они приносили еще меньше», – сказал он.

По его мнению, страховые компании не пойдут на снижение ставки, поскольку это уменьшит их прибыль, и в массовом порядке за безаварийных водителей бороться вряд ли кто-то будет – скорее это будет индивидуальный подход.

Ранее появлялась информация, что стоимость полисов ОСАГО может вырасти только на 10% после повышения лимитов выплат, которое поддержал Минфин.

Еще в сентябре 2026 года в Минфине России считали необходимым увеличить лимиты выплат по ОСАГО – в первую очередь по возмещению вреда жизни и здоровью.

Как отмечали в ведомстве, вопрос будет дополнительно прорабатываться с ЦБ, парламентом и страховым сообществом. В конце апреля правительство поддержало законопроект об увеличении предела выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей с 1 марта 2027 года.

Также Минфин России поддержал законопроект, предусматривающий возможность оформления полисов ОСАГО через портал «Госуслуги».