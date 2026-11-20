ОСАГО за 1 рубль: зачем ЦБ снижает минимальную стоимость полиса
Тарифы на ОСАГО могут вырасти для аварийных водителей и снизиться для аккуратных
Банк России предлагает снизить до символического 1 рубля нижнюю границу тарифного коридора по ОСАГО, что позволит страховщикам уменьшать стоимость полисов для опытных и аккуратных водителей. Однако для аварийных водителей предусмотрено повышение верхней границы базового тарифа ОСАГО.
Снижение минимальной границы
По данным ЦБ, впервые за всю историю ОСАГО регулятор предлагает практически отказаться от минимальной границы тарифного коридора и установить ее для всех транспортных средств и водителей в виде символического 1 рубля. Это создаст потенциал для снижения стоимости полисов для аккуратных автовладельцев – сейчас на их долю приходится более 79% от всех продаж годовых страховок.
Тарифный коридор по ОСАГО – это диапазон, который устанавливает Банк России для базовой ставки полиса. В пределах этого диапазона страховые компании устанавливают цену полиса для каждого конкретного водителя с учетом его стажа, истории аварийности и региона проживания.
Рост тарифа для аварийных водителей
При этом ЦБ допускает значительный рост тарифа для аварийных водителей. Документ предусматривает увеличение верхней границы базового тарифа ОСАГО на 20% для обычных автовладельцев, на 35% – для легковых автомобилей юридических лиц, такси, грузовиков и автобусов (за исключением используемых на регулярных перевозках) и на 6,6% – для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов на регулярных перевозках).
По данным регулятора, это позволит сдерживать повышение цен на полисы для аккуратных и опытных водителей в условиях подорожания запчастей и увеличения выплат по ОСАГО. За первые три квартала текущего года средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 11% – до 128 тыс. рублей, а в результате совершенствования правил определения стоимости ремонта она увеличится еще на 10%.
«Я не понимаю, зачем им это надо»: эксперт Лигачев о снижении ставки в страховых компаниях
Автоэксперт Константин Лигачев в беседе с «Татар-информом» усомнился в эффективности снижения нижней границы тарифного коридора ОСАГО до 1 рубля и назвал инициативу спорной.
По его словам, страховщики и сейчас редко применяют минимальный порог, каждая компания выбирает свою политику, а после снижения порога вряд ли здравомыслящие страховые компании будут рисковать и опускаться ниже текущего уровня – у них есть свои расчеты. Лигачев отметил, что даже при максимальной ставке для аварийных водителей выплаты превышают их взносы, а убытки покрывают аккуратные автомобилисты.
«А сейчас предлагается, чтобы они приносили еще меньше», – сказал он.
По его мнению, страховые компании не пойдут на снижение ставки, поскольку это уменьшит их прибыль, и в массовом порядке за безаварийных водителей бороться вряд ли кто-то будет – скорее это будет индивидуальный подход.
Ранее появлялась информация, что стоимость полисов ОСАГО может вырасти только на 10% после повышения лимитов выплат, которое поддержал Минфин.
Еще в сентябре 2026 года в Минфине России считали необходимым увеличить лимиты выплат по ОСАГО – в первую очередь по возмещению вреда жизни и здоровью.
Как отмечали в ведомстве, вопрос будет дополнительно прорабатываться с ЦБ, парламентом и страховым сообществом. В конце апреля правительство поддержало законопроект об увеличении предела выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей с 1 марта 2027 года.
Также Минфин России поддержал законопроект, предусматривающий возможность оформления полисов ОСАГО через портал «Госуслуги».