Фото: пресс-служба Аксубаевского района РТ

Участник специальной военной операции Александр Копшев после демобилизации прошел бесплатное переобучение и устроился охранником в молодежный центр «Штабик» в Аксубаевском районе Татарстана. Об этом сообщили в канале Минтруда РТ в МАКСе.

За помощью он обратился в местный Кадровый центр «Работа России». Специалисты службы занятости помогли ему подать заявку через одноименный портал и пройти обучение по программе национального проекта «Кадры». Копшев получил квалификацию охранника четвертого разряда.

В 2026 году по нацпроекту «Кадры» и республиканской программе содействия занятости на бесплатное обучение направили 108 участников СВО и 28 членов их семей.