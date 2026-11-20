Ветеран специальной военной операции из Заинска Артур Терешин после возвращения к мирной жизни устроился на службу в Росгвардию и поступил в Казанский инновационный университет. В этом ему помог фонд «Защитники Отечества».

Сегодня Артур не только работает и учится, но и активно участвует в жизни района. Он посещает спортивные и патриотические мероприятия, проводит «Уроки мужества» в рамках проекта «Патриотизм в действии: диалог поколений».

До участия в СВО Терешин служил по контракту в Воздушно-десантных войсках. После увольнения в запас вернулся к гражданской жизни, работал специалистом по системам видеонаблюдения. Когда объявили мобилизацию, самостоятельно пришел в военкомат и отправился на службу.

В зоне специальной военной операции Артур был сапером-разведчиком, выполнял задачи на Луганском и Донецком направлениях. 1 августа 2024 года во время боевого задания он получил тяжелое ранение и потерял ногу.

За мужество и отвагу Терешин награжден орденом Мужества, медалью Суворова, медалями «За разминирование» и «Участник специальной военной операции», а также нагрудным знаком «За мужество».

После возвращения в Заинск ветеран обратился за помощью в фонд «Защитники Отечества». Социальный координатор помог ему оформить положенные выплаты и организовать реабилитацию. Сейчас документы на спортивный протез уже подготовлены и направлены на оформление.

Его получение откроет Артуру новые возможности для занятий спортом. Но есть у него и особая цель — сыграть в футбол вместе с сыном. Мальчик увлекается этой игрой, и отец надеется, что вскоре они смогут выйти на поле одной командой.

Поддержка участников специальной военной операции после возвращения к мирной жизни остается одним из приоритетных направлений государственной политики. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что ветеранам необходимо помогать с трудоустройством, получением образования, медицинской и социальной реабилитацией, а также создавать условия для их самореализации. Для решения этих задач в стране действует фонд «Защитники Отечества», который сопровождает ветеранов и помогает им адаптироваться к мирной жизни.

Материал подготовлен при участии Клары Ермолаевой