Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

В Татарстане для учащихся 6–11-х классов состоялось занятие «Россия деловая: предпринимательство» всероссийского профориентационного курса «Россия – мои горизонты». Школьники узнали, как запускают собственное дело, проверяют бизнес-идею и собирают команду, сообщает пресс-служба проекта «Билет в будущее».

Учеников познакомили с социальным, семейным и технологическим предпринимательством. В частности, во время деловой игры шестиклассники придумали проекты и распределили задачи в команде. Семиклассники проверили выдвинутые им идеи на одноклассниках и доработали их с учетом обратной связи. Старшеклассники же разработали продукт для конкретного покупателя, в процессе решая, как выделиться среди конкурентов (за счет цены, функций продукта или способа продажи).

«На занятиях курса „Россия – мои горизонты“ школьники знакомятся с разными отраслями и узнают, чем люди занимаются на работе каждый день. Урок о предпринимательстве, например, помогает увидеть, где пригодятся знания из школы: математика – чтобы посчитать расходы, умение ясно говорить – чтобы представить свою идею. Так у ребят появляются конкретные ориентиры для выбора профильных предметов и дальнейшего обучения», – прокомментировала мероприятие глава Центра опережающей профессиональной подготовки РТ и региональный руководитель всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» Наталья Королева.

В прошлом, 2025-2026 учебном году в рамках единой модели профориентации «Билет в будущее» в России провели в общей сложности 7409 мероприятий о предпринимательстве и связанных с ним профессиях. В частности, были организованы 616 встреч с представителями разных профессий, которые посетили почти 29 тыс. школьников.

Курс «Россия – мои горизонты» реализуется в рамках единой модели профориентации «Билет в будущее» при поддержке Министерства просвещения РФ. Федеральный оператор единой модели – Фонд гуманитарных проектов. Проект «Билет в будущее» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным.