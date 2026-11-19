После двух побед и возвращения почти всех травмированных «Рубин» готовится к встрече с лидером РПЛ. В Казань приезжает «Зенит», который станет уже настоящей проверкой. Корреспондент «ТИ-Спорта» побывал на тренировке команды Кузьмина и узнал, кто из игроков вернулся, что отрабатывали и на что уповают в «Рубине».





Фото: rubin-kazan.ru

Опустевший лазарет, «переактивация» и «крабовые квадраты»: «Рубин» готовится к «Зениту»

Перед основной тренировкой команда собралась в зале новенького Центра футбола на «переактивацию». Журналистам даже показали разгрузочную разминку, призванную подготовить мышцы к нагрузкам и снизить риск травм. Команда была два дня под нагрузками, и теперь постепенно отходит от интенсивных дней. Смотреть лишний раз в окно, чтобы понять необходимость такой работы, не приходилось. В Казани в эти дни устоялась ноябрьская романтика по-российски: около нуля, сильный ветер и снег с дождем.

Пока одна группа футболистов разминалась на искусственном газоне, другая крутила педали, а третья работала на ковриках с тренером по физподготовке Мигелем Марином. После растяжки с резинками игроки принялись раскатывать мышцы специальными массажными роликами, напоминающими портативные колонки.

Особенно оживленно общались Жак Сиве и Назми Грипши, а между ними то и дело оказывался Дардан Шабанхаджай, поддерживающий интернациональный клуб любителей юмора. Надо сказать, что австриец выглядел полностью готовым к полноценной работе – есть все основания полагать, что его возвращение на поле может произойти уже в ближайшем матче с «Зенитом».

«Все вдруг резко одновременно взяли и выздоровели. Ну, бывает такое», – не без удовольствия и доли иронии комментировал идиллию на ковриках Олег Кузьмин, стоя с журналистами. Исполняющий обязанности главного тренера в целом старался не держать дистанцию с прессой, а вполне открыто обсуждал с ними футбольные тонкости, не забывая вспоминать о своем игроцком опыте.

Уже на поле футболисты сначала разбились на небольшие группы и перекидывались мячом, стараясь не дать ему коснуться земли. Затем началась самая интересная часть занятия – упражнения в больших квадратах. Игроки внутри должны были отнимать мяч у соперников, не расцепляя рук. Получалось своеобразное футбольное регби: двигаться приходилось парами, а пространство для маневра было ограничено.

«Мяч двигается, не стоит», – приговаривал Кузьмин тем, кто не секунду останавливался, чтобы обдумать следующую передачу. После этого футболисты перешли к классическому квадрату.

«Всё нормально, всё по плану. Всё, что запланировали, выполнили. Радует, что травмированных нет, все готовы, все в строю», – рассказывал Олег Кузьмин перед занятиями.

Две победы Кузьмина и возвращение конкуренции

При новом-старом наставнике команда действительно задвигалась интереснее. В РПЛ казанцы одержали две победы в чемпионате – над «Факелом» (1:0) и «Локомотивом» (1:0), что позволило казанцам подняться на восьмое место, набрав 18 очков после 14 туров.

Понятно, что две победы вовсе не означают, что все проблемы исчезли. Но команде удалось постепенно вернуть уверенность (пусть и со скрежетом в матче с «Факелом») и прервать неприятную серию. Кузьмин, впрочем, поддаваться эйфории не спешит.

«На самом деле я не слушаю, не смотрю, кто что думает. У нас есть тренерский штаб, мы обсуждаем, делимся мнениями. Выиграли – хорошо. Но много моментов, которые нас не устраивали, мы стараемся это исправить. Просто готовимся», – объяснил специалист.

Почти полностью опустевший лазарет расширяет возможности тренерского штаба. В центре поля можно рассчитывать на Начо Сааведру, Угочукву Иву и Велдина Ходжу. В атаке наконец-то появится вариативность благодаря восстановлению Жака Сиве и Шабанхаджая.

Отдельная интрига – конкуренция на позиции крайнего защитника, где Илья Рожков внезапно уступил место в основе Илье Самошникову. А ведь при Франке Артиге это был железный «некст ген» с серьезным кредитом доверия как доморощенная звездочка. «ТИ-Спорт» постарался уточнить, почему Рожков оказался на скамейке. Кузьмин же подчеркнул, что не вычеркивают из планов Илью.

«На кубок мы поставили Самошникова, он сыграл достаточно хорошо, и нас это устраивает пока на данный момент. Но это конкуренция, здесь ничего страшного нет. Мы также по-прежнему рассчитываем на Рожкова и на всех остальных футболистов. У нас, думаю, будет шанс. По возможности постараемся использовать максимум игроков».

Однако противостоять придется не просто сильной команде, а лидеру чемпионата. Обыграть двух аутсайдеров с грузом собственных проблем – хороший втягивающий старт, но матч с питерцами должен стать для казанцев проверкой уже другого уровня – позволят проверить не только эмоциональный эффект от смены тренера, но и способность «Рубина» выдерживать давление на протяжении всей игры.

У «Зенита» после 14 туров 32 забитых мяча – лучшая результативность в лиге. Впрочем, в последнем туре команда Сергея Семака оступилась: дважды вела в матче с «Ростовом», но в итоге сыграла 2:2, позволив сопернику отыграться.

Состав у Сергея Семака тоже почти без потерь. Максим Глушенков, Луис Энрике, Педро и Александр Соболев способны создавать угрозу практически из ничего. В центре поля есть Вильмар Барриос и Вендел, а в обороне – Нино, Дуглас Сантос и другие футболисты высокого индивидуального уровня. А Глушенков и Соболев могут выйти с первых минут.

В беседе с журналистами Начо Сааведра признает, насколько сложная задача ждет казанцев:

«Мы знаем, что “Зенит” – очень хорошая команда, у них есть хорошие русские игроки, которые не были со сборных, как Глушенков. Но нам надо быть готовыми к этому матчу, потому что будет очень тяжело. “Зенит” – они чемпионы. Поэтому мы всю эту неделю очень много думали, как можем выиграть этот матч».

Погода не шепчет. Станет ли дополнительным фактором для «Рубина» ноябрьская романтика?

Погода, как мы уже отмечали выше, совсем не шепчет. В субботу, судя по всему, будет не лучше: от +1 до +6 градусов и ветер. Условия для команды, исповедывающей комбинационный футбол, далеко не лучшие. Впрочем, Кузьмин не собирается заранее записывать погодные условия в союзники своей команды:

«Понятно, что там квалифицированная команда, много индивидуально сильных футболистов. Но все в равных условиях, мяч круглый, поле зеленое. Поэтому все решится на поле, игра начинается при счете 0:0».

Сааведра рассуждал примерно так же: «Поле будет плохим и для них, и для нас, и погода – то же самое».

Но если немного покопаться в прошлом, то основания уповать на погоду у казанских болельщиков имеются – особенно показательным был памятный матч в марте 2021 года, когда «Рубин» принимал «Зенит» в снегопад и при минусовой температуре. После голов Деспотовича и Азмуна счет был ничейным, но на последних минутах Денис Макаров убежал в контратаку и принес казанцам победу – 2:1. А уже в компенсированное время Юрий Дюпин отразил пенальти Артема Дзюбы и «взорвал» стадион.

Очевидно, что «Зенит», переполненный латиноамериканцами, обыгрывать в непростых условиях можно, но было бы опрометчиво считать, что холод сам по себе гарантирует «Рубину» преимущество. Сегодняшнему «Рубину» для этого прежде всего потребуется сыграть компактно, выдержать давление и использовать свои шансы в быстрых атаках.

Впереди у казанцев четыре матча до зимнего перерыва, три из которых пройдут дома. Сааведра считает, что важно набрать максимум очков до отпуска: «Да, это очень важно, как я сказал: четыре матча, три дома. И нам надо выиграть каждый матч, чтобы уйти в отпуск при большем заделе по очкам».

Начать домашнюю серию с победы над лидером – задача амбициозная, но не фантастическая. «Рубин» подходит к ней с почти полным составом и двумя победами за плечами. Теперь команде Кузьмина нужно доказывать, что перемены последних недель способны дать результат не только в матчах с андердогами, но и против одного из главных фаворитов чемпионата.