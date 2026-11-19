Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Казанский детский сад №144, расположенный рядом с жилым массивом «Лесной городок» в Приволжском районе, открылся после модернизации. Обновление учреждения провели по народной программе «Единой России». Результаты ремонта оценили представители Казанского отделения партии, сообщает пресс-служба.

В детском саду побывали исполнительный секретарь местного отделения «Единой России», депутат Казгордумы Танзиля Ракова и депутат городского парламента Айнур Ялилов. Экскурсию для них провела заведующая учреждением Любовь Носкова.

В здании отремонтировали помещения для занятий, кабинеты сотрудников и коридоры, обновили внутреннюю отделку, реконструировали пищеблок и цокольный этаж. Для образовательной и воспитательной работы закупили новое оборудование. На прилегающей территории обустроили прогулочную зону и установили беседки.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В пищеблоке установили современное оборудование, которое позволяет готовить блюда непосредственно в детском саду, без использования готовых заготовок. Также представители партии осмотрели соляную комнату, спальни, спортивный и хореографический залы.

Учреждение рассчитано примерно на 120 воспитанников. С детьми будут работать девять педагогов.

Ракова отметила, что модернизация детских садов должна обеспечивать всем детям доступ к безопасным и комфортным условиям независимо от места проживания. По ее словам, партийный контроль позволяет оценивать качество ремонта и соответствие обновленных учреждений потребностям детей, родителей и педагогов.

Ялилов подчеркнул, что современный детский сад должен предоставлять возможности не только для обучения, но и для физического и творческого развития. Он также отметил, что обновление социальной инфраструктуры влияет на комфорт семей и привлекательность городских районов.