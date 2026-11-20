В 34,3% заявок покупатели квартир в новостройках рассматривают сразу несколько вариантов комнатности. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Яндекс Недвижимость» за январь–октябрь 2026 года.

Эксперты сопоставили пожелания клиентов с реальным предложением на рынке. В бюджете 7–10 млн рублей однокомнатные квартиры занимают 68,1% заявок, хотя в продаже их 44,9%. В сегменте 10–15 млн рублей двухкомнатные лидируют в запросах (67,9%), но в экспозиции их лишь 40,9%, тогда как на трехкомнатные приходится 30,6% предложения при 16,8% спроса. В бюджете 15–20 млн рублей трехкомнатные квартиры (50,5% заявок) оказались даже популярнее двухкомнатных (49,1%), несмотря на дефицит в 29,5% против 53,9% в продаже.

«Бюджет помогает сузить поиск, но сам по себе не отвечает на вопрос, какая площадь и сколько комнат нужны семье. Одним нужна отдельная детская или тихий кабинет, другим – просторная кухня-гостиная. Данные показывают, что пожелания по комнатности не всегда совпадают с тем, какие квартиры чаще встречаются в продаже за ту же сумму», – комментирует руководитель сектора новостроек «Яндекс Недвижимости» Екатерина Селезнева.

Исследование основано на обезличенных заявках пользователей сервиса подбора новостроек и объявлениях на платформе по состоянию на 16 ноября 2026 года. Аналитики отмечают, что эксперты подбора помогают сравнить доступное жилье с учетом бюджета и задач семьи, оценивая не только цену и число комнат, но и район, планировку и сроки сдачи.

«Яндекс Недвижимость» – сервис по удобному поиску квартир, помогающий миллионам пользователей выбрать, продать и сдать жилье. Сервис запущен компанией Яндекс в 2010 году и является одним из крупнейших в стране онлайн-классифайдов в сфере недвижимости с большой базой новостроек, вторичного жилья, коммерческих помещений и аренды.