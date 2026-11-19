Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

В Бугульминском районе не хватает около половины медицинских работников. Чтобы привлечь молодых специалистов, муниципалитет готов предложить выпускникам медицинских вузов служебное жилье, компенсацию аренды и участие в программах поддержки. Об этом глава района Дамир Фаттахов рассказал на встрече со студентами и ординаторами Казанского государственного медицинского университета. В беседе также участвовал ректор КГМУ Айрат Фаррахов.

Сейчас в университете учатся 34 уроженца Бугульмы, 14 из них – по целевому направлению. Всего от района по целевому набору медицинское образование получают 25 человек. Встреча стала возможностью обсудить, какие условия муниципалитет готов создать для тех, кто после окончания учебы решит вернуться на малую родину.

Один из главных вопросов – жилье. В муниципальном фонде определили 72 квартиры, часть из них переводят в статус служебных. В одной из квартир уже завершили ремонт. Пока жилье готовят для молодых специалистов, им планируют компенсировать расходы на аренду. Кроме того, достигнута договоренность с «Татнефтью» о предоставлении медикам жилья в новых домах. Также рассматривается возможность использования механизмов социальной ипотеки.

Еще одно направление поддержки – финансовое. Молодым врачам готовы предложить достойную заработную плату и участие в федеральных программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер», предусматривающих единовременные выплаты.

Будущим специалистам рассказали и об обновлении Бугульминской центральной районной больницы. Первый этап капитального ремонта завершили в 2025 году. Сейчас работы продолжаются: на них из республиканского бюджета выделено 940 млн рублей. Завершить ремонт планируют к следующему лету. Молодые врачи смогут работать в обновленной больнице и перенимать опыт у старших коллег.

«Мы договорились, что сегодняшняя встреча – начало долгого конструктивного диалога и совместной работы, чтобы в ближайшее время нехватка медицинского персонала осталась в истории. Будем в тесном контакте с каждым бугульминцем, который учится в университете. А для выпускников, которые еще не определились, где работать, постараемся создать все условия, включая решение жилищно-бытовых вопросов», – отметил Дамир Фаттахов.

Ректор КГМУ Айрат Фаррахов также обратился к студентам, напомнив о традициях Бугульмы и отношении жителей к медицинским работникам.

«Бугульма для меня имеет особый смысл. Люди там всегда очень ценили врачей и тепло к ним относились. Это фантастический город, потрясающая больница, удивительные традиции. Ребята, которые решат поехать в Бугульму, получат фантастический жизненный опыт и отличный старт в профессии. Я абсолютно уверен, что они примут правильное решение», – сказал он.

В районе рассчитывают, что предложенные меры помогут привлечь выпускников и постепенно решить проблему нехватки медицинских кадров.