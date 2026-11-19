Фото: ТС "Пятёрочка"

«Пятерочка», входит в Х5, представляет новый сезон аудиосказки «Детективы на кухне», которая в рамках проекта «Школа питания» помогает детям и родителям разбираться в правильном питании и прививает здоровые привычки. Слушателей ждут свежие расследования и знакомство с новым героем – монстриком ЗОЖЖИ. Первые пять эпизодов собрали более 30 тысяч прослушиваний.

Вместо обычных лекций про ЗОЖ – настоящий детектив. Семья Смирновых сталкивается с проблемами, знакомыми многим, – любовью к сладкому, капризами за столом, трудностями с засыпанием. В центре истории – переживающая мама, папа, который ест на бегу и шутит, мудрая бабушка и любознательные дети Макс и Сима. Слушатели узнают в героях себя и близких и находят понятные способы менять привычки без конфликтов.

Каждая серия посвящена одной теме, среди которых скрытый сахар, принцип сбалансированной тарелки, польза молочных продуктов и витаминов. Полезные советы и новые знания органично встроены в игру: дети узнают их, когда вместе с героями ищут улики, разгадывают загадки и проверяют гипотезы. В конце эпизода юные слушатели и родители получают небольшое практическое задание или вопрос, которые помогают обсудить услышанное и закрепить привычку.

Первый сезон, включавший пять выпусков, вызвал интерес у аудитории. Он собрал более 30 тысяч прослушиваний, а в среднем сказку слушали около 8 минут. Самым популярным эпизодом стал «Обманщик играет в прятки». Утром Макс, обычно очень голодный, отказывается от любимых хлопьев с молоком, и юные детективы вместе с Морковкой-детективом выясняют, что виной всему коварный Обманщик, спрятавшийся в длинных составах продуктов. Эта история учит внимательно читать этикетки.

Сказку слушают по всей России и даже в странах СНГ. По данным одной из стриминговых площадок, чаще всего ее запускают семьи из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, Краснодарского края и Татарстана.

По результатам исследования, «Детективы на кухне» оказывают положительное влияние на поведение детей. Например, слушатели вдвое чаще обыгрывают полезные советы в повседневных играх и самостоятельно формулируют правила питания. Кроме того, они в 2,5 раза чаще упоминают фрукты, ягоды и крупы, а сладости – на 44% реже, чем дети, не знакомые со сказкой.

Новые серии созданы при поддержке бренда «Логика молока». Формат позволяет слушать сказку в машине или перед сном, а мини-задания в конце эпизодов дают повод поговорить о здоровье и безопасности всей семьей.

Все эпизоды и материалы для семьи, среди которых памятка по хранению продуктов, правила «разноцветной тарелки» и инструкция по чтению этикеток, собраны на сайте проекта «Школа питания».

«Детективы на кухне» – образовательная аудиосказка торговой сети, созданная в рамках «Школы питания» и программы устойчивого развития «Пятерочка с заботой». Ее ценности – здоровье, доброта, дружба и семья. В истории нет страшного и агрессивного контента, озвучка качественная, а текст – веселый и познавательный.

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