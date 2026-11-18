Фото предоставлено АНО «Диалог Регионы» в РТ

В Казани прошел третий ежегодный форум «Госпаблики», на котором подвели итоги работы официальных страниц государственных и муниципальных учреждений в социальных сетях. Участниками стали 90 специалистов из разных районов Татарстана, представляющих сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной политики, сообщили в пресс-службе АНО «Диалог Регионы» в РТ.

На форуме эксперты обсудили перспективы развития госпабликов, применение нейросетей в работе администраторов и новые инструменты для ведения официальных сообществ. Организаторами выступили Администрация Раиса Татарстана, региональное подразделение АНО «Диалог Регионы» и Дом дружбы народов республики.

Фото предоставлено АНО «Диалог Регионы» в РТ

В Татарстане насчитывается более 6,6 тыс. официальных сообществ органов власти, муниципалитетов и подведомственных организаций. Их аудитория во «ВКонтакте» превышает 1,7 млн уникальных подписчиков. С начала 2026 года государственные учреждения также развивают каналы в мессенджере «Макс», где число подписчиков уже превысило 1,3 млн.

Заместитель начальника Информационно-аналитического управления Раиса Татарстана Ольга Туриянская поблагодарила администраторов за работу и отметила, что благодаря их усилиям жители своевременно получают достоверную информацию.

Фото предоставлено АНО «Диалог Регионы» в РТ

О развитии инфраструктуры госпабликов в республике рассказал руководитель регионального подразделения АНО «Диалог Регионы» Марсель Гильмеев. Он подчеркнул, что важнейшей задачей администраторов остается выстраивание диалога с аудиторией.

«За каждым сообщением, за каждым комментарием стоит живой человек. Человек, у которого есть проблема, тревога или, наоборот, желание поблагодарить за оказанную помощь. И именно вы, администраторы госпабликов в соцсетях, превращаете сухие строки официальных ответов в живой, человеческий разговор. В масштабах инфраструктуры госпабликов в целом – это мост между руководством страны и людьми, и от того, насколько он прочен, зависит доверие к государству в целом», – отметил Марсель Гильмеев.

Фото предоставлено АНО «Диалог Регионы» в РТ

Завершился форум награждением администраторов, показавших лучшие результаты в 2026 году. Победителей определили в нескольких номинациях, среди которых креативный подход, качественный видеоконтент, работа с обратной связью, мастерство слова и визуальное оформление.

Лучшими стали детский сад №90 «Подсолнушек» Нижнекамского района, Альметьевская центральная районная больница, Республиканский центр студенческих трудовых отрядов, Набережночелнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова, Альметьевский татарский государственный драматический театр, Органный зал Набережных Челнов и Казанский государственный цирк.

Гран-при форума получил Театр юного зрителя Нижнекамска.