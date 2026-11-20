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Пауза в снижении ключевой ставки поддерживает привлекательность флоатеров – облигаций с плавающим купоном. Инвестировать в такие бумаги удобнее через готовый портфель паевого фонда (ПИФ), рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Григорий Тетерин.

Банк России в сентябре и октябре сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Инфляционное давление остается повышенным, а регулятор указывает на необходимость дольше поддерживать жесткие денежно-кредитные условия. По словам эксперта, в этой ситуации флоатеры вызывают повышенный интерес у инвесторов.

«Купон по таким облигациям обычно привязан к рыночным процентным ставкам с дополнительной надбавкой. По многим качественным бумагам доходность может быть на несколько процентных пунктов выше, чем по депозитам. Пока ставки остаются высокими, инвестор продолжает получать привлекательный купонный доход. А если ставки пойдут вверх – размер выплат станет еще больше», – пояснил Тетерин.

В качестве примера готового решения он назвал фонд, инвестирующий во флоатеры российских эмитентов. Управляющий отбирает бумаги, следит за кредитным качеством компаний и корректирует состав портфеля с учетом рыночной ситуации. Инвестору не нужно самостоятельно искать замену погашенным выпускам и заново размещать поступающие купоны.

При выборе таких бумаг важно оценивать не только размер купона, но и финансовое положение эмитента: долговую нагрузку, денежные потоки и предстоящие погашения. «Самостоятельный подбор облигаций требует времени и постоянного внимания к состоянию компаний. Паевой фонд позволяет передать эту работу профессиональному управляющему и распределить вложения между разными эмитентами и отраслями. Такая диверсификация заметно снижает риски», – рассказал Тетерин.