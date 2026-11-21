Правнук советского лидера Иосифа Сталина Иосиф Джугашвили-Сталин (до недавнего времени носивший имя Селим Бенсаад) предложил отправлять осужденных коррупционеров в Донбасс – восстанавливать разрушенные города. Такое мнение активист высказал в беседе с порталом News.ru.

«С коррупционерами надо действовать жестче: лишать их всего имущества и отправлять отстраивать разрушенные города в Донбассе. Или же строить новые города для жителей Донбасса, потерявших жилье», – заявил правнук политика, ставший на днях его полным тезкой.

«Я против смертной казни для тех, кто проворовался на государственном уровне. Считаю, вину нужно искупать честным трудом на благо Отечества», – акцентировал он.

Иосиф Джугашвили-Сталин – внук старшего сына Сталина Якова от его второго брака с Юлией Мельцер. Их дочь, литературовед Галина Джугашвили, вышла замуж за гражданина Алжира Хусейна бен Саада, работавшего экспертом ООН по чрезвычайным ситуациям. В 1971 году у супругов родился сын Селим, теперь сменивший имя и фамилию.