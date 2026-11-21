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Министерство транспорта РФ намерено пересмотреть маршруты, действующие в рамках программ субсидирования авиаперевозок, не увеличивая их общее количество, но сделав акцент на региональной составляющей. Об этом рассказал руководитель федерального ведомства Дмитрий Ядров, передает ТАСС.

«Мы хотим посмотреть, как рациональнее использовать <...> с точки зрения перераспределения маршрутов регионального и местного сегмента. В текущих лимитах пересмотреть маршруты, сделав упор на региональную составляющую в большем объеме», – сообщил чиновник во время проходящей в Москве Транспортной недели.

Ядров не стал уточнять, какие именно маршруты могут войти в программу, но заметил, что в результате изменений должно вырасти число субсидируемых государством авиабилетов.

Пересмотреть программу субсидирования авиаперевозок Минтранс может «ориентировочно» в третьем квартале следующего, 2027 года, пояснил глава ведомства.

Всего в России действуют три программы субсидирования перевозок воздушным транспортом: полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву), социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа. По словам министра, в совокупности речь идет о 431 рейсе.

Согласно данным Росавиации, в Татарстане в текущем, 2026 году субсидируются государством 47 рейсов, выполняемых из Казани, пять – из Нижнекамска и пять – из Бугульмы.