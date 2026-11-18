Игорь Гришин вывел нижнекамцев в лидеры Востока не громкими именами, а точечной селекцией под атакующий хоккей. В интервью «ТИ-Спорту» он рассказал, как держит границу между доверием и анархией, почему Магнитогорск для его команды особый случай и что думает о возвращении России на международную арену.





Игорь Гришин: «Каждый человек индивидуален, каждый тренер индивидуален, а дальше – это дело общественности»

Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Как «Нефтехимик» собирал состав и почему отказался от возрастных игроков

– «Нефтехимик» в межсезонье укрепил состав, и это дало глубину скамейки. Насколько это влияет на результат?

– Мы точечно искали усиление, некоторых ребят поменяли. Пришли новые игроки, которые, как мы считаем, больше подходят под наш стиль. Судя по тому, что происходит сейчас, по результату, я думаю, мы с ними нормально угадали.

– «Нефтехимик» держится на втором месте уже больше месяца. Но в прошлом сезоне была похожая история: бодро начали сезон, а потом потеряли стабильность. Как удержать темп?

– Мы работаем. Сейчас бывают поражения, но больше двух подряд мы пока не допускали: два поражения – потом победа. В прошлом сезоне были серии из поражений, сейчас этого нет, поэтому результат немножко лучше, чем год назад.

– Что конкретно поменялось: состав, тактика или функциональное состояние?

– Только состав. Тактику мы не меняли: активное катание, стараемся быстрее переходить из своей зоны в чужую, меньше держать шайбу у своих ворот. Просто подбирали ребят под наш стиль – тех, кто быстро катается, быстро принимает решения и достаточно мастеровит.

– После разгрома от «Металлурга» вы говорили, что команда играла на фоне плохого функционального состояния. Это была разовая яма или накопившаяся усталость?

– Думаю, у всех команд в течение сезона случаются спады, этого не избежать. Команды с более сильным составом проходят такие ямы легче: мастера даже в утомленном состоянии способны проявить свои качества. Тем, у кого мастеров меньше, сложнее – стиль строится на функциональной подготовке и движении, а когда не хватает исполнительского мастерства и проседает функциональность, команда устает и результат страдает. У нас как раз последние дней десять такой момент и был. Вчера движение было неплохим, и хорошо, что победили, – это эмоциональный всплеск, тоже очень важно. Впереди серьезные соперники, посмотрим.

Тимоти Ловелл Фото: hcnh.ru

– Подписали Тимоти Ловелла из «Ист-Коста». Игроки из ВХЛ обходятся дороже, чем ребята оттуда?

– Так оно и есть. Меня спрашивали, почему не берем игроков из Высшей лиги: там есть ребята, возможно, даже мастеровитее. Но они на контрактах, просто так их не возьмешь – надо либо отдать игроков, либо заплатить. Игроков мы не отдаем, а денег на покупку по большому счету никогда нет, поэтому приходится так обращаться: смотреть свои обзоры, где-то рисковать. Хороший пример – Лука Профака, который тоже пришел из «Ист-Коста» и за три года превратился в очень приличного защитника уровня нашей лиги. В «Торпедо» тоже есть защитник Скутер Брик, играет в основном составе. В любых лигах можно найти игроков – главное, что здесь просто так никого не возьмешь.

– Какова в трансферах ваша роль? Бывает, что вы отказываетесь от предложенного игрока?

– Бывает. Наш спортивный директор всегда советуется с тренерским штабом, мы стараемся быть в контакте. Он очень редко принимает решение сам – всегда приходит и спрашивает мнение по игрокам. Предлагают разные кандидатуры: иногда через спортивного директора, иногда напрямую звонят агенты. Предлагали игроков уже в серьезном хоккейном возрасте, которые не могут найти команду. Мы отказываемся: хотим быстро играть в быстрых ребят, а хоккеисты в серьезном возрасте физиологически теряют быстроту – не умаляя их мастерства и таланта. Кто-то только взрослеет, а кто-то потихоньку изнашивается. Такие варианты были, мы отказывались.

Лука Профака Фото: hcnh.ru

– О Луке Профаке: вам обидно, что игрок, которого вы растили, уехал, не попрощавшись? Это профессиональная норма или все-таки задевает?

– Мы все здесь в одинаковых условиях. Летом были непростые моменты, сейчас подзатихло и стало полегче. Каждый по-своему реагирует на обстановку: наши российские хоккеисты здесь живут, у них семьи, дети, они за них волнуются и боятся. Но никто не просит обмена и не уезжает в более тихое место. А человек из-за океана не захотел здесь находиться в такой ситуации и поехал туда. Что я могу сделать? Мы с нашим русским менталитетом к этому относимся не очень хорошо.

– Ловелл нормально чувствует себя?

– Да, он тоже в первое время, где-то в августе-сентябре, переживал, мы с ним общались. Но он видит, что ребята относятся к этому нормально, и старается не терять бодрость духа.

Андрей Белозеров Фото: hcnh.ru

– Андрей Белозеров уже стал лидером, его контракт заканчивается в мае 2027-го. Будете переподписывать или говорить об этом рано?

– Мое мнение: мы хотим сохранить Андрея, тренерский штаб хочет его сохранить. А контрактные дела – это уже дело менеджмента и спортивного директора.

– Насколько реально, что голкипер Озолин навяжет борьбу Долганову? Что для вас важнее – стабильность первого номера или конкуренция?

– И стабильность очень важна, и конкуренция – двигатель прогресса. Озолин уже навязывает борьбу Долганову в этом сезоне, оба играют одинаково хорошо. Бывают тяжелые матчи, но их немного, в основном ребята показывают очень хороший уровень. Мы рады за Ярослава: ровно год назад мы не очень-то рассматривали его на той позиции, где он сейчас, и его прогресс за этот год налицо.

Дамир Жафяров Фото: hcnh.ru

– Что с состоянием Дамира Жафярова после травмы?

– У него было повреждение. Мы уезжали в поездку, он оставался лечиться и не получал тренировочной нагрузки. Когда вернулись, была буквально одна тренировка. Я с ним поговорил – хоккеисты всегда говорят, что готовы играть. На тренировке показалось, что он в нормальном состоянии, мы поставили его на игру с «Локомотивом», но его хватило примерно на период, дальше было тяжело: практически 10 дней без тренировок, одна тренировка – и игра против чемпиона. Решили немножко отпустить его в тренировочный процесс, пропустить игру и поработать над функциональным состоянием.

«Забивать три – моя философия»: почему «Нефтехимик» не играет в закрытый хоккей и что не так с Магнитогорском

– Как хоккеисты привыкали к стилю с постоянным выходом из зоны через пас?

– Когда совсем тяжелая ситуация, мы не против выйти из зоны попроще. Получается микс: можно и флип сделать, когда надо разрядить обстановку. Если соперник не позволяет сыграть в короткий пас, можно сыграть проще – я думаю, все команды так делают. А привыкали через упражнения: у нас много заданий на ограниченном пространстве с большим количеством передач. Но не все так просто – иногда и ребятам говорим, что можно сыграть попроще, у нас тоже не всегда получается.

– То есть главное – забить много шайб, минимум три?

– Это моя философия. Когда забиваешь три, это интересно всем, в том числе болельщикам: им лучше смотреть игру 3:3 и 4:3, чем 1:0 или 2:1. И если ты забиваешь три шайбы, это очень большой шанс на победу.

– Ваш хоккейный вкус формировался в советской школе: Михайлов, Харламов. А что из современного хоккея вы сознательно не берете, даже если это работает у других?

– Наверное, вот эту простоту: постоянно выкинуть шайбу из своей зоны и бегать за ней бороться. Иногда так тоже можно сделать, но хочется больше контролировать шайбу, не выходить из зоны и заходить в чужую тоже с контролем. Может быть, в этом плане такие моменты тренировать не будем. А так все равно по игре: надо просто обыграть соперника, каким способом – неважно. Надо выиграть.

– Закрытый хоккей используете только в крайних случаях, когда игра совсем не идет?

– Скатиться в совсем закрытый хоккей у нас не получается: построиться на рубеже своей синей линии и выходить на контратаки – это не философия нашего штаба. Нам хочется больше играть подальше от своих ворот.

– Как строите тренировки, чтобы команда выходила на хорошее движение?

– Стараемся, чтобы ребята быстрее набирали движение в игре, поэтому тренировки строим тонизирующие – чтобы не утомлялись и чувствовали себя бодро. Это непродолжительные занятия со специальными короткими упражнениями: 10–15 секунд работы, 10–15 секунд паузы, иногда до 30. Сама тренировка – не больше 40–45 минут.

Андрей Разин Фото: ska.ru

– Андрей Разин использует баллоны для нагрузки. Вы тоже?

– Используем, у нас это тоже называется «баллоны», кто-то применяет другие отягощения на льду. Все зависит от календаря. У Андрея была пауза около недели перед выездом на Дальний Восток – он и использовал их в этом плане, команде сначала было тяжеловато, но в последней игре она бежала и выглядела хорошо. Когда у нас будет такой промежуток в календаре, тоже что-то сделаем, но не в этом месяце: сейчас у нас самое большое количество игр в сезоне.

– В Магнитогорске у «Нефтехимика» традиционно не складывается. Это площадка, психология или стиль «Металлурга»?

– Во-первых, уровень самой команды. В Нижнекамске мы с ними играем неплохо. Площадка тоже имеет большое влияние: в Магнитогорске она больше и шире, а «Металлург» – команда с хорошими мастерами, отличным катанием и контролем шайбы. Против них надо либо играть в совсем закрытый хоккей, обороняться и действовать на контратаках, либо надеяться на свои сильные качества. Мы пока надеемся на свои, не хотим переходить в совсем закрытый хоккей. Но на большой площадке противодействовать «Металлургу» у нас не получается.

«Демократия не должна переходить в анархию»: как тренер управляет свободой и дисциплиной в раздевалке

– Ваша философия – это свобода и доверие между тренером и игроком. Не мешает ли это держать дисциплину, когда команда входит в полосу поражений?

– Мы прививаем философию доверия между игроками и тренерами, очень открытую: диалоги с игроками, постоянное обсуждение ситуаций с тренерами, учитывается мнение каждого. Это демократия, но когда видим, что она переходит границы и некоторые игроки начинают думать, что это не демократия, а слабость тренерского штаба, можем немножко подзакрутить. Главное, чтобы демократия не переходила в анархию.

– А как «закручиваете гайки»?

– По большому счету, пока достаточно разговоров, иногда в жестком тоне, где-то голос повысить. Финансовые наказания у нас не практикуются – не очень люблю такие моменты: все игроки зарабатывают деньги, у всех семьи, наказывать рублем не хочется. Пока работает разговорный режим, более серьезных шагов не применяем.

– Что нельзя потерпеть в поведении игрока, даже ради свободы, которую вы ему даете? Где граница?

– Границы – это профессионализм. Ты занимаешься любимым делом и получаешь за это очень хорошие деньги. Пришел утром на тренировку – должен отработать свое рабочее время не на сто, а больше чем на сто процентов, и это должен видеть тренерский штаб и вся команда. Больше всего претит, когда игроки на тренировках недорабатывают, не выкладываются, игнорируют то, что мы просим и требуем. Раз ты выбрал эту работу, любишь ее и хорошо за нее получаешь – должен выкладываться.

– Можете назвать себя добрым учителем?

– Наверное, да. Мы стараемся с уважением относиться ко всем, у нас постоянный контакт с игроками, разговоры, шутки. Но когда видим, что границы начинают переходить, начинаем чуть больше требовать уважения.

– Вы тоже шутите?

– А как же. У меня шутки больше из того времени – цитаты из известных советских фильмов. У нас много замечательных советских комедий, фразы из которых брались из жизни и уходили в жизнь. Но не все хоккеисты реагируют: не все знакомы с этим материалом, поэтому иногда бывает неактуально.

– В раздевалке у вас висит цитата Гвардиолы: «Бег перекрывает любую тактику». Как вы пришли к тому, чтобы ее повесить?

– Читаешь книги, читаешь про разных тренеров и команды, необязательно хоккейные, психологические книги – что-то подмечаешь, отправляешь себе заметки. Есть фразы, которые можно использовать в работе. У нас есть высказывания Гвардиолы и других тренеров. Иногда я цитирую их – например, Скотти Боумэна – и не выдаю за свои, а говорю, что это цитата такого-то тренера. Если фраза или лозунг соответствует нашей философии игры, почему бы не повесить, чтобы он висел перед глазами и откладывался в голове у игроков, когда они проходят мимо.

– В матче с «Адмиралом» вы вышли в футболке с надписью «Ван дер Гришин» с отсылкой на тотальный футбол Нидерландов. Это было впервые в карьере?

– На одной из пресс-конференций я вспомнил голландский футбол и назвал нашу команду «тотальным футболом» – в смысле, что мы стараемся и в атаке, и в обороне играть все вместе. Меня попросили провести такую пиар-акцию. Почему нет? Это работает на имидж клуба, и привлечение болельщиков – иногда это тоже наша работа. К работе надо относиться ответственно со всех сторон.

Илья Пастухов Фото: hcnh.ru

– По поводу конфликта Ильи Пастухова и игрока «Локомотива» Даниила Мисюля: вы сравнили его с Зиданом и Матерацци. Что там произошло?

– Судя по кадру, мне казалось, что его спровоцировали: стояли, разговаривали, Илья уже начал отъезжать, а потом вдруг вернулся – и началась потасовка. Думаю, он услышал вслед что-то нелицеприятное в свой адрес. Думаю, была провокация, и Илья на нее ответил.

– Это допустимо или просто эмоция?

– По-мужски – а почему нет? Наглецов тоже надо как-то остужать. Произошло это уже после матча, на виду общественности – неприятно, но, видимо, была ситуация, когда нельзя было сдержаться. Я к этому отношусь в зависимости от ситуации: если она не крайняя, можно и сдержаться, а если совсем – по-мужски я его прекрасно понимаю.

– Вы с ним не разбирали этот эпизод?

– А смысл? Всем было понятно, что он просто ответил на провокацию.

– Вы говорили, что в нашей стране любят искать виновных, а вы не такой человек. Как выстраивать доверие с игроком, когда вынуждены его критиковать или сажать на скамейку?

– Приходится. Люди все ошибаются, но когда идет череда одной и той же ошибки, игроки не слышат задания – приходится такими методами действовать. Не очень часто, но бывает. Это профессиональный спорт, хоккеисты несут ответственность и должны выполнять то, что просит тренерский штаб. Если это не делается, со стороны штаба должны быть шаги. Многие игроки по большому счету думают в первую очередь о себе, потом о команде, а у тренера на первом месте всегда команда, то, как она играет, и результат. У игрока на первом месте – как он лично играет и сколько получает игрового времени, а команда где-то рядом. В большинстве случаев, думаю, так.

– В вашей команде тоже так?

– Бывает. Когда в личных беседах начинаешь разговаривать, иногда понимаешь, что у человека на первом месте личная статистика, сначала разговор о себе, а потом уже о команде.

Сборная России и «Ван дер Гришин»: почему вариться в собственном соку – путь вниз

– Вы видели новости о возможном допуске молодежной сборной России к ЧМ? Насколько это реально и в каком формате может произойти с учетом ограничений?

– Судя по новостям, вообще ничего не понятно, все обсуждают по-разному – и журналисты, и специалисты. Хочется, чтобы наши играли, но тогда начинается такое отношение, бойкоты и так далее. Остается только следить: повлиять мы никак не можем. Рассуждать, кого-то критиковать или хвалить смысла нет. Хочется, чтобы все наши команды вернулись на международный уровень: это очень важно, это поможет всем хоккеистам расти. Вариться в собственном соку долго – чревато понижением уровня хоккея в целом.

– Если бы вам пришло приглашение в сборную, вы бы поехали?

– Честно говоря, об этом не думал. Если речь о молодежной сборной – тренер клуба КХЛ поедет, а свою команду здесь бросит? Это не только две недели чемпионата, это еще и подготовка, минимум две недели, надо уезжать из клуба – сложная ситуация. Профессиональный тренер клуба КХЛ бросит команду на месяц и поедет? Думаю, молодежной сборной должны заниматься специалисты, которые работают с этим возрастом долго: сборные формируются с U16, U18, U20, есть определенные штабы, которые ведут одних и тех же ребят.

– Что для молодого хоккеиста важнее на пути в сборную – трудолюбие, талант или тренер?

– Талант всегда должен подкрепляться трудолюбием. А если к трудолюбию еще и приложить талант – это хороший шаг и хороший путь в сборную.

– А кого бы вы лично хотели видеть на посту главного тренера молодежной сборной?

– Да мне все равно кого, лишь бы ребята играли. Роман Борисович Ротенберг сейчас свободен, он может возглавить сборную. Андрей Владимирович Разин, думаю, должность тренера молодежной сборной даже не рассматривает. На должность тренера национальной сборной весной, если все будет хорошо, – другое дело. А на молодежную, думаю, должны быть специалисты, которые сейчас не заняты в клубах КХЛ. Игорь Николаевич Ларионов работал в свое время с Валерием Брагиным, и у сборной был очень хороший результат – почему бы и нет?

– Насколько принципиальны для вас игры с «Ак Барсом»?

– Когда играем с «Ак Барсом», здесь очень много болельщиков болеет за Казань, и наш болельщицкий десант туда выдвигается значительный. Принципиальные игры у нас и с «Авангардом», потому что мы много с ними играем, и с «Салаватом» – много играем и много проигрываем.

– В последнее время больше стало болельщиков на арене?

– Да, больше. Но, может быть, из-за соперников: приезжала «Магнитка» – лидер чемпионата, «Локомотив» – чемпион последних двух лет, Уфа – одна трибуна была практически заполнена их болельщиками. Последние игры, спасибо болельщикам, заполнялась арена здорово. Сейчас домашняя серия тоже будет в таком же формате: «Авангард», «Спартак», «Динамо» Минск – команды интересные, будем ждать аншлага.

– Чем мотивируете команду перед важными играми, кроме нарезок видео и цитат?

– Вчера на собрании перед игрой мы нашли время показать видео – обычно перед игрой видео не показываем, а тут решили показать наши плохие моменты и действия в игре с «Локомотивом», причем с эмоциональным тоном. Думаю, это подействовало: ребята выходили играть на победу, отступать было некуда.

– Что нужно изменить в следующем розыгрыше Кубка Гагарина, чтобы не просто навязать борьбу, а пройти дальше?

– Не знаю. Надо хорошо играть, все играют регулярку, а в плей-офф сначала надо попасть.

– Вы уже полтора года живете в Нижнекамске. Как часто вас узнают и где вы отдыхаете?

– Узнают очень часто – и взрослые, и дети. Дети более раскрепощенные: постоянно подходят фотографироваться, здороваются. Отдыхаю в основном дома, особо много времени нет. Иногда с коллегами можем выйти в ресторан, посидеть, поужинать, поговорить в неформальной обстановке – вот, наверное, и все маршруты.

– Вы согласны, что вы уникальный тренер?

– Да нет. Ничего уникального во мне нет. Каждый человек индивидуален, каждый тренер индивидуален, а дальше – это дело общественности.