Фото: КВН РТ

Сборная Татарстана «Четыре татарина» выступила на юбилейной игре КВН, посвященной 65-летию клуба. Праздничная встреча команд разных поколений прошла 18 ноября в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Игра состоялась в память об основателе и многолетнем ведущем КВН Александре Маслякове. На сцену вышли 12 команд, в том числе «Уральские пельмени», «Нарты из Абхазии», «Уральская национальная команда», «Русская дорога», сборная Донбасса и представители других городов и стран.

Татарстан на юбилейном вечере представили «Четыре татарина». Поддержать команду приехали министр по делам молодежи республики Азат Кадыров, министр спорта Владимир Леонов, ректор КФУ Ленар Сафин и президент КВН Татарстана Андрей Кондратьев.

Фото: КВН РТ

Кадыров отметил, что выступление на федеральной сцене стало возможным благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. По его словам, республика создает условия для развития молодежных инициатив и творческих объединений, а КВН помогает молодым людям раскрывать таланты и работать в команде.

Кондратьев назвал выступление в Кремлевском дворце большой честью для сборной. Он также напомнил о достижениях татарстанского КВН: две местные команды играют в Высшей лиге, «Сборная Татнефти» завоевала золото, а участники республики получили четыре золотые награды Международного музыкального фестиваля.

Во время юбилейной игры татарстанские члены КВН предложили назвать одну из московских улиц именем Александра Маслякова.

Телеверсию игры покажут на Первом канале 29 ноября в 18:35. Возрастное ограничение – 16+.