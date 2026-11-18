Несанкционированный ввоз скота остается главной угрозой для животноводства Татарстана: из-за вспышек инфекций карантин действует в 20 районах, под наблюдением медиков 20 человек. О том, чем опасны такие заболевания для людей и животных и как защититься, рассказали эксперты на пресс-конференции в «Татар-информе».





В этом году на территории Татарстана зафиксировано три очага бруцеллеза крупного рогатого скота

Фото: © «Татар-информ»

С начала года зарегистрировано три очага бруцеллеза КРС

В этом году на территории Татарстана зафиксировано три очага бруцеллеза крупного рогатого скота. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

Первый случай был выявлен в апреле в селе Ямаш Альметьевского района, еще два – в ноябре, в деревне Ивановское Зеленодольского района и в поселке Карабаш Бугульминского района. Во всех случаях заболевание обнаружено у животных, ввезенных на территорию республики несанкционированно – без сопроводительных документов. В Альметьевском и Бугульминском районах это были животные мясной породы – овцы, завезенные из разных мест.

Габдулхак Мотыгуллин: «У нас напряженная ситуация по особо опасным и инфекционным заболеваниям. Основным путем распространения является несанкционированный ввоз животных. В числе заболеваний – бруцеллез и бешенство» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«У нас напряженная ситуация по особо опасным и инфекционным заболеваниям. Основным путем распространения является несанкционированный ввоз животных. В числе заболеваний – бруцеллез и бешенство», – подчеркнул Мотыгуллин.

По всем случаям письма направлены в Прокуратуру республики, МВД и Управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования. Для предотвращения распространения заболевания 12 ноября прошел внеочередной республиканский штаб с участием глав районов, руководителей исполкомов и сельхозпредприятий в режиме онлайн.

Бруцеллез – хроническое инфекционное заболевание людей и животных, которое может протекать без явных клинических признаков. Выявить его можно только лабораторно. Человек заражается при контакте с больными животными, а также при употреблении сырого молока или недостаточно термически обработанного мяса. Основными разносчиками инфекции выступают перекупщики скота, которые приобретают дешевых животных без документов и реализуют их населению. В результате инфекция может попасть в крупные комплексы.

«В республике ежедневно производится более 5 тысяч тонн молока, поэтому вопрос биологической безопасности стоит особенно остро. Основные требования к ввозу животных включают обязательное согласование с Главным управлением ветеринарии, наличие ветеринарного свидетельства на каждую партию скота и прохождение месячного карантина перед вводом животных в основное стадо», – отметил Мотыгуллин.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Однако, как отметил спикер, эти меры выполняются не во всех хозяйствах.

Бруцеллез не входит в перечень особо опасных заболеваний, поэтому в случае возникновения больных животных направляют на специализированные мясокомбинаты, где работники вакцинированы, а мясо перерабатывается на колбасу при высоких температурах. Таких мясокомбинатов в России мало, они закупают животных по сниженной цене, это большие экономические потери для хозяйства. Свободная реализация такого мяса запрещена.

Животных из Альметьевского и Бугульминского районов ранее отправили на специализированный мясокомбинат. Из Зеленодольского района 140 голов вывезли в минувшее воскресенье, оставшееся поголовье также отправят на переработку.

Любовь Авдонина: «По всем трем очагам мы наблюдаем за контактными людьми – всего около 20 человек. Все они лабораторно обследованы, результаты отрицательные» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Из-за очагов бруцеллеза 22 человека находятся под наблюдением

По данным заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, в Татарстане под медицинским наблюдением находятся около 20 человек, контактировавших с животными из трех очагов бруцеллеза.

По ее словам, бруцеллез и бешенство относятся к общим для человека и животных заболеваниям. Человек заражается исключительно от животного – либо через прямой контакт, либо через продукты из животного сырья. От человека к человеку эти инфекции не передаются.

«Человек здесь является биологическим тупиком. Но, попадая в организм человека, возбудитель проявляет всю свою вирулентность, поэтому все заболевания, передающиеся от животных, протекают крайне тяжело, с осложнениями и поражением многих систем», – отметила Авдонина.

По бруцеллезу, как напомнила спикер, с 2023 года в республике было серьезное неблагополучие: неоднократные вспышки на крупных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах. В 2023 году заболели 10 человек, в 2024-м – 22, в 2025-м – 7. Благодаря оперативным мероприятиям и пятилетнему плану профилактики, утвержденному Кабинетом Министров РТ, в этом году зарегистрирован только один случай заболевания среди животных, не связанный с тремя очагами, зафиксированными в республики.

«По всем трем очагам мы наблюдаем за контактными людьми – всего около 20 человек. Все они лабораторно обследованы, результаты отрицательные. Однако обследования проводятся трехкратно: через две недели повторно и еще через две недели в третий раз», – подчеркнула Авдонина.

Массовая вакцинация людей против бруцеллеза не проводится – вакцинируются лишь те, кто непосредственно ухаживает за больными животными в очагах или работает на мясоперерабатывающих предприятиях. Основные меры профилактики – соблюдение санитарных норм при уходе за животными и содержании скота. Пищевой путь передачи исключен: продукция от больных животных идет исключительно на специализированный завод, где соблюдаются все технологии, а на выходе каждая партия проходит лабораторное обследование. «Ни одна продукция не выходит с завода без подтверждения безопасности», – заверила спикер.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В республике выявили 34 случая бешенства

С начала года в Татарстане зарегистрировано 34 случая бешенства, карантинные мероприятия введены в 20 муниципальных районах.

«Бешенство – заболевание с тяжелым поражением центральной нервной системы, известное еще со времен античности. Лечение для людей и животных до сих пор не разработано», – отметил Габдулхак Мотыгуллин.

По словам спикера, основной резервуар вируса – дикие плотоядные, прежде всего лисы. Заболевшие животные приходят в населенные пункты и кусают кошек и собак – так вирус попадает к домашним животным. В этом году зафиксировано 12 случаев бешенства у кошек и собак.

«Теплая зима и высокий снежный покров в прошлом году способствовали росту численности грызунов – основной кормовой базы и переносчиков заболевания для лисиц», – пояснил Мотыгуллин.

Государственная ветеринарная служба республики проводит вакцинацию домашних и сельскохозяйственных животных. Спикер рассказал о двух случаях заболевания, зарегистрированных в этом году. В Мензелинском районе заболел теленок, которого не привили, а в Алькеевском районе заболевание выявили у мелкого рогатого скота в частном подворье, где срок действия вакцинации подходил к концу.

Чтобы снизить риск распространения заболевания, Управление ветеринарии совместно с Госкомитетом РТ по биоресурсам организует отстрел диких животных. Для районов республики установлен общий лимит – 10 тыс. лисиц. В 2024 году отстрелили 6 624 животных, в 2025-м – 7 509, а с начала этого года – 7 416.

«Мы еженедельно ведем отчет, чтобы районы подтянулись и не было дальнейшего распространения бешенства», – отметил спикер.

По его словам, в некоторых районах, попавших в «красную зону», отстрел идет слабо. Проблема также в том, что лисы все чаще живут вблизи населенных пунктов, а их вид изменился.

Один из ключевых методов борьбы с бешенством – вакцинация Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Все домашние животные должны быть привиты против бешенства»

Авдонина напомнила, что бешенство – заболевание со стопроцентной летальностью, лечения нет ни у людей, ни у животных. Случаев заболевания среди людей в республике не зарегистрировано; последний был завозным в 2014 году – житель Татарстана заразился после укуса собаки в Индии и не обратился вовремя за помощью.

«Все домашние животные должны быть зарегистрированы и обязательно привиты против бешенства – не однократно, а с той кратностью, которая предписана для вакцины. Это касается не только собак, но и кошек, даже тех, которых вывозите на дачу или выпускаете гулять во двор», – обратилась Авдонина к жителям.

Вирус бешенства передается через слюну – не только при укусе, но и через слизистые и повреждения на коже, если собака лизнула человека или задела своим носом кожу человека.

«Если произошел укус или какой-либо контакт, нужно обязательно обратиться к медработникам для прохождения курса антирабической помощи. Сейчас уже нет 40 уколов – курс состоит из шести прививок на 90 дней. Если в течение десяти дней известное вам животное живо и здорово, курс можно прекратить по согласованию с медработниками», – пояснила она.

В очагах бешенства служба проводит поквартирные обходы, выявляет всех контактировавших с животными и проводит антирабическую вакцинацию. Авдонина также попросила взрослых проводить работу с детьми: безнадзорных животных не трогать и не подходить к ним, а домашних – прививать и ответственно за ними ухаживать.

«Ситуация на сегодня управляемая, но большая просьба к жителям тревожиться за свое здоровье и соблюдать меры профилактики в общении с животными», – заключила заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ.

Мария Грибанова: «Ухудшение эпизоотической ситуации в мире и несанкционированный ввоз животных остаются основными угрозами для животноводства Татарстана» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Россельхознадзор назвал причину вспышек болезней животных

Ухудшение эпизоотической ситуации в мире и несанкционированный ввоз животных остаются основными угрозами для животноводства Татарстана. Об этом сообщила начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ Мария Грибанова.

Габдулхак Мотыгуллин привел пример того, как вирус может попасть на крупное животноводческое предприятие. Сотрудник может купить скот для личного хозяйства по объявлению в интернете, а на следующий день выйти на работу и занести инфекцию на производственный комплекс. При этом даже дезинфекция транспорта и смена одежды не исключают такой риск.

«Вирус ящура живет на поверхности одежды до 40 дней при инкубационном периоде 14 дней. Надо сохранить наши комплексы – Татарстан занимает первые места по надою молока уже многие годы», – подчеркнул он.

Спикер также отметил, что вспышки таких заболеваний не только наносят экономический ущерб хозяйствам, но и могут приводить к росту цен и дефициту продукции. Некоторые из этих инфекций представляют опасность и для здоровья человека.

Чтобы предотвратить несанкционированный ввоз скота, при поддержке МВД организовали стационарные и передвижные ветеринарно-полицейские посты. С начала года на них проверили более 8 тыс. автомобилей и выявили ряд нарушений. Только за октябрь и ноябрь зафиксировали семь случаев несанкционированного ввоза животных. Их дальнейшее перемещение остановили на месте, а информацию о нарушениях направили в правоохранительные органы и руководителям исполкомов.

В этом году Россельхознадзор выдал 32 предписания о проведении противоэпизоотических мероприятий хозяйствам, допустившим такие нарушения. Ввезенных животных необходимо поместить на карантин, идентифицировать и взять у них пробы для исключения особо опасных заболеваний.

В республике постоянно ведется эпизоотический мониторинг, направленный на выявление ящура, африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц и бруцеллеза. Совместно с Главным управлением ветеринарии и Госкомитетом РТ по биоресурсам специалисты обследуют охотничьи угодья и территории вокруг крупных птицеводческих и свиноводческих хозяйств.

Кроме того, чтобы не допустить заноса опасных заболеваний в республику, Россельхознадзор проводит проверки и профилактические мероприятия. С начала года специалисты ведомства провели 250 выездных обследований, 78 плановых проверок и 26 инспекционных визитов.

За нарушение правил карантина животных (ст. 10.6 КоАП РФ) предусмотрены штрафы: для граждан – от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тыс., для юридических лиц – от 50 до 150 тыс. рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При выявлении нарушений хозяйствующим субъектам объявляют предостережения, а по результатам контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с проверяемыми лицами, нарушителей привлекают к административной ответственности.

За перевозку сельхозживотных без ветеринарных документов предусмотрен штраф: для граждан – от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 40 тыс., для юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей.

За нарушение правил карантина животных (ст. 10.6 КоАП РФ) предусмотрены штрафы: для граждан – от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тыс., для юридических лиц – от 50 до 150 тыс. рублей.

За нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий, предусмотрена ответственность по статье 249 Уголовного кодекса РФ – штраф до 120 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до двух лет. В республике эта статья пока не применялась, но, как отметил Мотыгуллин, она может быть применена.

Россельхознадзор также рекомендует хозяйствам обучать сотрудников правилам биобезопасности, проводить специальные тренинги и разработать инструкции на случай подозрения на заболевание. О таких случаях необходимо незамедлительно сообщать в ветеринарную службу и Россельхознадзор, чтобы не допустить распространения инфекции.