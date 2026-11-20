Казанским медучреждениям не хватает врачей и помещений, а действующие специалисты работают с повышенной нагрузкой. При этом город продолжает расти, и потребность в медицинской помощи увеличивается. На XI сессии Казгордумы обсудили, как справиться с накопившимися проблемами и какие изменения необходимы системе здравоохранения.





Медицинским учреждениям по-прежнему не хватает участковых терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, неврологов и офтальмологов

Фото: kzn.ru

Казанским больницам и поликлиникам не хватает узких специалистов

Казанские больницы и поликлиники укомплектованы врачами на 84%, средним медицинским персоналом – на 87%. Всего в медицинских учреждениях города работают 4,4 тыс. врачей и 8,2 тыс. сотрудников среднего звена. Такие данные на XI сессии Казанской городской Думы представил начальник Управления здравоохранения Ильназ Ахмадиев.

Начальник Управления здравоохранения Ильназ Ахмадиев Фото: kzn.ru

За девять месяцев 2026 года число врачей увеличилось на 112 человек. Однако медицинским учреждениям по-прежнему не хватает участковых терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, неврологов и офтальмологов. Особенно остро дефицит ощущают пациенты, которым необходимо попасть на прием к узкому специалисту.

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«По тем обращениям, которые мы получаем, больше 80% – это как раз таки невозможные записи к узким специалистам», – сообщил Ахмадиев.

При этом потребность в медицинской помощи продолжает расти. За последние 15 лет население Казани увеличилось на 16%. В городе строят новые поликлиники и обновляют оборудование, но для полноценной работы учреждений нужны специалисты, которых пока недостаточно.

Глава Казанского государственного медицинского университета Айрат Фаррахов Фото: kzn.ru

Нехватка медицинских работников характерна не только для Казани. Как отметил глава Казанского государственного медицинского университета Айрат Фаррахов, с этой проблемой сталкиваются системы здравоохранения во всем мире. Причем в ближайшие годы ситуация может стать еще сложнее.

«Дефицит медицинских работников, о котором в большей степени мы сегодня говорим, – это мировая долгосрочная и структурная проблема. В ближайшие годы эта проблема в мировом масштабе, конечно же, будет обостряться. Ключевой тренд – старение как самих медицинских работников, так и населения и дисбаланс из-за того, что объемы помощи увеличиваются в связи со старением населения», – подчеркнул Фаррахов.

Председатель комиссии Казгордумы по охране здоровья горожан и окружающей среды, руководитель МКДЦ Рустем Хайруллин Фото: kzn.ru

Как в Казани поддерживают врачей и улучшают условия их работы

Нехватка специалистов отражается на нагрузке действующих врачей. В Казани участковый терапевт в среднем принимает 38 пациентов в день – на 41% больше расчетного показателя. Такие данные представил председатель комиссии Казгордумы по охране здоровья горожан и окружающей среды, руководитель МКДЦ Рустем Хайруллин.

Сейчас к терапевтическим участкам Казани сверх установленной численности прикреплены 144 тыс. жителей. Чтобы снизить нагрузку на врачей, Хайруллин предложил создать еще 85 участков, перераспределить часть обязанностей терапевтов между другими специалистами и отдельно организовать медицинское наблюдение за пожилыми пациентами.

«Гражданам пожилого возраста необходим отдельный акцент внимания. Предлагаем открыть участки для жителей старше 65 лет», – заявил он.

Высокая нагрузка сказывается и на отношении медиков к своей работе. По результатам опросов условиями труда довольны 73,3% сотрудников государственных учреждений против 88% в частных клиниках. При этом 41% работников городских поликлиник не готовы рекомендовать свое учреждение как место работы. Особенно критично настроены молодые специалисты.

Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев Фото: kzn.ru

В таких условиях нехватку врачей невозможно решить только за счет новых сотрудников: важно, чтобы молодые специалисты оставались работать в государственных больницах и поликлиниках. Эту задачу выделил и министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

«Для нас важен не только приток, но и удержание тех, которые приходят к нам в коллективы», – подчеркнул Абашев.

Удержать специалистов призваны в том числе меры социальной поддержки. В Татарстане действуют программы социальной ипотеки и жилищные гранты по 800 тыс. рублей. Отдельные программы предусматривают выплаты до 1 млн рублей врачам, переезжающим из других регионов и стран.

Существующие меры предложили дополнить новыми. Ильназ Ахмадиев выступил за компенсацию аренды жилья и дополнительные гранты для врачей. В 2026 году в Татарстане также создали кадровый центр, который помогает больницам и поликлиникам находить специалистов. При этом одной финансовой поддержки недостаточно: для сохранения кадров, по его мнению, необходимо сократить отчетность, улучшить техническое оснащение и создать более комфортные условия труда.

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В Казани предложили реорганизовать сеть поликлиник

Помимо нехватки врачей работу казанских поликлиник осложняют дефицит помещений и неудобное расположение филиалов. Рустем Хайруллин предложил изменить структуру медицинских учреждений, чтобы упростить их работу и сделать помощь доступнее для пациентов.

Поликлиники Казани занимают около 104 тыс. кв. м, при этом им требуется еще 108 тыс. кв. м. В отдельных районах дефицит площадей достигает 76%. Одновременно некоторые учреждения вынуждены работать в нескольких зданиях, расположенных далеко друг от друга.

Например, у поликлиники №8 девять филиалов, отдельные из которых находятся в 20 км от главного корпуса. Городская больница №2 располагает пятью подразделениями, расстояние между которыми достигает 11,5 км.

«Предлагаем объединить небольшие удаленные филиалы в единые поликлиники», – заявил Хайруллин.

Крупные подразделения он, напротив, предложил выделять в самостоятельные учреждения. По его словам, территориальная разобщенность затрудняет оперативное управление поликлиниками и контроль за их работой. Такие изменения должны помочь эффективнее распределять медицинский персонал и оборудование.

Но одной реорганизации недостаточно: в новых жилых кварталах необходимо создавать медицинскую инфраструктуру. В частности, в Казани запланировано строительство поликлиник в жилых комплексах «Лето» и «Седьмое небо». Они позволят жителям новых районов получать помощь ближе к дому.

В 2027 году в Казани намерены возобновить работу ранее закрытого родильного дома №4, который сейчас входит в состав городской больницы №16 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Роддом №4 возобновит работу, а скорая помощь охватит соседние районы

Развитие медицинской инфраструктуры Казани связано и с потребностями соседних муниципалитетов. Как отметил Альмир Абашев, за помощью в город обращаются не только его постоянные жители, но и люди, которые живут в близлежащих районах, работают в столице Татарстана или временно находятся здесь.

«Для нас основным вызовом является интенсивно растущий город, так называемая Большая Казань, который сегодня административными границами муниципалитета не ограничивается», – подчеркнул Абашев.

С учетом этого в 2027 году планируют расширить зону обслуживания казанской скорой помощи на Пестречинский, Высокогорский и Верхнеуслонский районы. Городскую службу объединят с соответствующими подразделениями соседних муниципалитетов, а оказание скорой и неотложной помощи организуют совместно с центральными районными больницами.

Расширять медицинскую инфраструктуру планируют и для будущих матерей. В 2027 году в Казани намерены возобновить работу ранее закрытого родильного дома №4, который сейчас входит в состав городской больницы №16. Решение о его восстановлении уже принято, а модернизацию здания рассчитывают завершить к 30 августа. После этого роддом вновь сможет принимать пациенток.

Одновременно в городской клинической больнице №18 создают новый приемно-диагностический блок с реанимацией и операционными. По оценке Абашева, медицинская помощь с использованием нового комплекса будет доступна примерно 500 тыс. жителей Казани и близлежащих районов.

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Казань нуждается в новой многопрофильной детской больнице

На повестке вновь оказался вопрос о строительстве новой детской больницы в Казани. Управление здравоохранения города предложило создать многопрофильный стационар с круглосуточной диагностикой, хирургическими отделениями и реанимацией. Новое учреждение должно снизить нагрузку на действующие детские стационары, часть которых размещается в сильно изношенных зданиях.

«Потребность в новой многопрофильной детской больнице определяется и масштабом города, и состоянием существующей стационарной базы. При этом городские детские стационары размещены в разрозненных зданиях, часть которых первоначально предназначалась для дошкольных учреждений и имеет износ более 50%», – пояснил начальник Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев.

Значительная часть маленьких пациентов получает помощь в Детской республиканской клинической больнице, обслуживающей весь Татарстан. По представленным данным, в 2025 году в ДРКБ зарегистрировали около 127 тыс. обращений, из которых 69% пришлись на жителей Казани. Новый городской стационар позволил бы перераспределить поток пациентов.

Проект подобного учреждения в городе уже разрабатывали. На улице Гаврилова планировали построить комплекс детской городской больницы №1 на 450 коек, однако вопрос финансирования строительства остался нерешенным. Впоследствии власти также допускали перенос больницы на другую площадку. Теперь Управление здравоохранения вновь обозначило необходимость строительства.

Пока новая больница остается предложением: сроки реализации, стоимость и окончательные параметры будущего учреждения не определены. Конкретную площадку для строительства на нынешней сессии также не назвали.

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Исторический квартал КГМУ хотят преобразить

Наряду с расширением сети больниц и поликлиник в Казани намерены развивать инфраструктуру подготовки будущих врачей. Казанский государственный медицинский университет предложил преобразовать свой исторический медицинский квартал в современный кампус, сохранив архитектурное наследие. Концепцию на XI сессии Казгордумы представил глава КГМУ Айрат Фаррахов. По его словам, проект реализуется по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова при поддержке мэра Казани Ильсура Метшина.

Речь идет о квартале в районе улиц Бутлерова, Толстого, Щапова и Муштари. Здесь на протяжении многих поколений учились и работали врачи, развивались хирургия, педиатрия, акушерство и другие медицинские направления. По словам Фаррахова, исторические здания необходимо сохранить, одновременно создав более удобные условия для студентов и преподавателей.

Скриншот презентации

«Символично, что будущее этой уникальной территории обсуждается именно здесь (на сессии Казгордумы, – прим. Т-и). У нас общая история: Дума, основанная в 1785 году, стояла у истоков формирования клинических баз университета. По ее решениям открывались Александровская, Адмиралтейская и Шамовская больницы, а в 1889 году была выделена земля под знаменитые «Новые клиники» в районе Арского поля. Сегодня мы возрождаем этот союз города и науки, но уже в формате современной городской экосистемы. <...> Мы сбережем наследие Казанской медицинской школы, создав при этом комфортную среду для врачей, ученых, студентов и всех жителей Казани», – отметил Фаррахов.

Скриншот презентации

В разработке концепции участвуют Институт развития городов Татарстана и архитектурное бюро №8. При подготовке проекта изучают международный опыт развития университетских кампусов и медицинских кварталов. Предлагается благоустроить территорию, создать удобные пешеходные маршруты, общественные пространства и места для отдыха, сохранив университетский сад, исторические здания клиник и музейные коллекции.

Последние планируют использовать в том числе для знакомства школьников с медициной. Подготовка будущих специалистов уже начинается в общеобразовательных учреждениях: за три года количество профильных медицинских классов в Казани увеличилось с 28 до 40, а число школ, где они действуют, – с 3 до 13.

Развивать это направление поручил мэр Казани Ильсур Метшин. По его мнению, знакомить детей с медицинской профессией необходимо задолго до поступления в университет, а профильные классы лучше организовывать рядом с действующими медицинскими учреждениями.

«Положительный опыт организации медицинских классов нужно не только сохранять, но и развивать. Прошу исполнительный комитет совместно с управлением здравоохранения определить школы, где это направление действительно востребовано. Профильные классы разумно формировать рядом с медицинскими организациями», – подытожил градоначальник.