Житель Казани развелся еще в 2010 году, а недавно ему позвонили из банка и потребовали выплатить долг за бывшую супругу. Звонившие представились приставами и объяснили, что заплатить обязан он. Испугавшись угроз, мужчина выплатил чужой долг и только потом понял, что его обманули.





28 октября у приставов был неприемный день, и Борис не смог проверить достоверность информации

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мне сказали, что завтра ко мне домой приедут приставы и изымут все мое имущество»

Судебные приставы Татарстана оштрафовали один из известных российских банков за превышение полномочий отдела взыскания задолженностей. Коллекторы звонили клиенту, представлялись приставами и обещали спилить дверь при содействии МЧС – так они запугивали казанца, чья бывшая жена задолжала банку 200 тысяч рублей.

Борис Русских (имя и фамилия изменены) рассказал «Татар-информу», что развелся еще в 2010 году. Бывшая супруга уехала в Турцию и, находясь за границей, набрала кредитов, думая, что отвечать за долги ей не придется.

«28 октября этого года раздался звонок с неизвестного мне номера. Я ответил, девушка представилась сотрудником Федеральной службы судебных приставов и в ультимативной форме сообщила, что завтра ко мне домой приедут приставы и изымут все мое имущество, так как моя бывшая жена задолжала банку 200 тысяч рублей. При этом она пригрозила, что если я не открою дверь, они вызовут спасателей МЧС, которые спилят дверь», – рассказал Борис.

Звонившая девушка убедила Бориса, что, согласно российскому законодательству, он должен отвечать за долги жены, даже несмотря на то что она уже несколько лет как бывшая.

«Мне пригрозили увеличением суммы долга на 50 тысяч рублей – это якобы расходы на логистику и грузчиков в случае неоплаты сегодняшним днем», – добавил он.

28 октября у приставов был неприемный день, и Борис не смог проверить достоверность информации.

«Звонившая “сотрудница ФССП” утверждала, что исполнительное производство судебными приставами уже запущено и они не могут его остановить. Единственный выход, чтобы банк сам отменил заявку. Я позвонил в банк, и там мне сказали, что отменят заявку, только если я полностью погашу долг. Я поначалу не собирался ничего выплачивать, но когда рассказал родным о случившемся, они запаниковали и стали давить на меня – мол, лучше оплати, чтобы не было проблем. И я в тот же день поехал в банк», – вспоминает он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На следующий день я обратился к судебным приставам, они сказали, что мне от их службы никто не звонил»

Борис подчеркнул: решение оплатить чужой долг он принял под воздействием угроз, психологического давления и будучи введенным в заблуждение относительно правовых последствий.

«Я оплатил весь долг бывшей жены. После этого со мной связалась сотрудница отдела взысканий банка и объяснила, как мне отправить квитанцию об оплате. Затем она сообщила об отмене заявки банка в Управление судебных приставов. На следующий день я обратился к судебным приставам, они объяснили, что никакого закона, обязывающего меня погашать долги бывшей жены, нет и от их службы мне никто не звонил», – объяснил он.

Борис обратился в банк, где ему ответили, что вернуть платеж не могут, так как «деньги были внесены добровольно и списаны на погашение задолженности по договору». После этого он написал досудебную претензию, а параллельно написал жалобу в МВД, прокуратуру и судебным приставам. Также мужчина обратился в «Татар-информ», чтобы предать историю огласке.

Агентство запросило официальный ответ у ГУФССП России по Республике Татарстан. Там рассказали, что жалоба Русских о противоправных действиях неустановленных лиц поступила в отдел контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, который контролирует работу коллекторов и отделов по работе с задолженностями банков.

В Главном управлении провели проверку и установили нарушения со стороны банка: он разгласил информацию третьим лицам о размере долга своего клиента, оказал психологическое давление.

Теперь банку грозит штраф до 500 тысяч рублей по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Судебные приставы не угрожают и не запугивают должников»

«Отдельно хотим подчеркнуть: судебные приставы не используют угрозы и запугивание в общении с гражданами. Судебные приставы действуют исключительно в рамках закона, на основании исполнительных документов, выданных в установленном порядке, в том числе судебных актов. Если человеку звонят, представляются судебными приставами, угрожают ему или его родственникам, требуют перевести деньги на неизвестные счета, необходимо проявить осторожность. Подобные методы характерны для мошенников, которые могут прикрываться именем государственных органов», – объяснили в ведомстве.

Важно знать, что законом установлены четкие правила общения сотрудников служб взыскания с должниками и их близкими. Если ваши права нарушают коллекторские, кредитные или микрокредитные финансовые организации, необходимо фиксировать каждый такой случай: сохранять скриншоты сообщений, записывать телефонные разговоры, а также заказывать у оператора связи детализацию звонков с указанием номеров и времени поступивших вызовов.

«За соблюдением законодательства в этой сфере следит Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан. По результатам рассмотрения обращений организации, допустившие нарушения, привлекаются к административной ответственности. Размер штрафов составляет от 50 до 500 тысяч рублей. На сегодняшний день общая сумма наложенных штрафов уже превысила 10 миллионов рублей», – рассказали «Татар-информу» в ГУФССП России по Республике Татарстан.

Фото: © «Татар-информ»

«Сначала банк отказался возвращать мне деньги, а потом молча все вернул»

Подать жалобу на коллекторов можно через портал госуслуг с помощью робота Макса. Для этого достаточно ввести в поисковую строку слово «коллектор» – система предложит соответствующую услугу. Далее необходимо указать наименование организации и приложить подтверждающие материалы: скриншоты, фотографии, аудиозаписи и детализацию звонков.

«Чем полнее доказательная база, тем проще установить обстоятельства нарушения и принять меры в отношении недобросовестной организации», – добавили в ведомстве.

После того как Борис Русских обратился к приставам, ему на счет поступила ровно та сумма, которую он внес, возвращая долг бывшей жены.

«Я увидел эту сумму только на следующий день. Сначала банк мне отказал в возврате денег, а потом просто молча все вернул», – рассказал он.

Несмотря на это, мужчина намерен наказать банк за ту головную боль и проблемы, которые он для него устроил.