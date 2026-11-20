Почетный Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За пять лет общественные приемные «Единой России» в Татарстане приняли более 60 тыс. обращений граждан. Об этом сообщил Почетный Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на XL Конференции регионального отделения партии в Казани.

«Работа с обращениями граждан остается одним из безусловных приоритетов деятельности партии и находится в зоне постоянного внимания. Эту задачу системно реализует разветвленная сеть общественных приемных. Особое внимание – к обращениям участников специальной военной операции и членов их семей. Каждое поступившее обращение берется на персональный контроль. Это наш священный долг перед теми, кто проявляет мужество и стойкость», – сказал он.

По его словам, за пять лет в Региональной общественной приемной помощь получили более 24,9 тыс. человек, а в местных общественных приемных – свыше 43 тыс. граждан. Было рассмотрено более 91 тыс. обращений.

«Прошедшая пятилетка стала для России испытанием на прочность. Международная обстановка, беспрецедентные санкции и давление на нашу страну не сломили, а, напротив, мобилизовали нас на поиск собственных решений и разработок. От „Единой России“, от всей политической системы в целом пятилетка потребовала решительных, бескомпромиссных действий. Как отметил Президент РФ Владимир Путин, долг „Единой России“ – сделать всё для Победы. Этот завет – нравственный ориентир каждого единоросса», – подчеркнул Мухаметшин.

Он также напомнил, что 2027-й в Татарстане объявлен Годом Минтимера Шаймиева – первого Президента республики, Государственного Советника РТ. «Для каждого партийца это событие – по-настоящему знаковое, наполненное глубоким смыслом. Оно соединяет уважение к нашему историческому пути и ответственность перед будущим», – заключил Почетный Председатель Госсовета.