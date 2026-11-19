Рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности («прокси» ВРП) в Татарстане за август 2026 года замедлился вдвое к июльскому значению, до 3,1%. В текущем году хуже было только в феврале. АЦ «Татар-информа» – о том, что обеспечивает экономический рост в республике в текущем году.





Рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности (ВЭД) – «прокси» валового регионального продукта (ВРП) – в августе 2026-го замедлился резко, до 3,1% (с июльских 6,3%)

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рост выпуска товаров и услуг по базовым ВЭД в Татарстане в августе замедлился до 3,1%

Рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности (ВЭД) – «прокси» валового регионального продукта (ВРП) – в августе 2026-го замедлился резко, до 3,1% (с июльских 6,3%).

В течение года динамика этого индикатора, оставаясь в зоне роста, скачет с большими амплитудами. Апрельский взлет до 10,8% остается яркой вспышкой, августовский же результат пока что можно назвать одним из худших – только в феврале рост выпуска падал до +1,8%. Но даже в январе составлял +3,8%.

Годом ранее в августе, кстати, выпуск товаров и услуг по базовым ВЭД тоже замедлялся после июльского взлета – с 15,2% до 9,5% (примерно с таким же результатом был закрыт и весь 2025 год). Что повлияло на поведение индикатора в текущем году?

Индекс выпуска по базовым ВЭД Росстат исчисляет на основе данных об изменении физического объема производства в основных секторах того, что в политэкономии называли народным хозяйством, – промышленности, строительстве, розничной и оптовой торговле, сельском хозяйстве и транспорте. Индикатор является хорошим инструментом оперативной оценки текущего состояния экономики – особенно региональной, поскольку, в отличие от динамики ВВП, которую Росстат выпускает ежемесячно, аналогичные данные о ВРП территориальные органы статслужбы (и органы власти субъектов РФ) не публикуют. Индексы же уровне регионов выходят ежемесячно, но, в отличие от федеральных, запаздывают на месяц. Именно поэтому АЦ «Татар-информа» анализирует итоги августа в ноябре.

В августе в Татарстане просели промышленность и стройка

Поскольку в Татарстане индустрия в структуре ВРП занимает примерно 50%, темп выпуска по базовым ВЭД в нашей республике сильно коррелирует с индексом промышленного производства (ИПП), что хорошо видно на графике – сравните две кривые. А в августе, как сообщал ранее АЦ «Татар-информа», рост промпроизводства в Татарстане резко замедлился – до 3,5% (с 7,9% в июле).

Но, конечно, спад темпов выпуска по базовым ВЭД в конце лета объясняется не только этой очевидной связкой. Во-первых, еще более резко в августе рухнуло строительство – вроде бы «всего» на 1,3%, но это после рекордного в этом году июльского скачка на 6,1% (случившегося, впрочем, после падения в июне на 2,4%, и довольно слабой динамики в предыдущие месяцы).

При этом, как и ранее, по крупным и средним организациям (то есть в коммерческом сегменте, примерно четверть в общей сумме) объемы строительных работ сократились еще более ощутимо, на 6,7% – после чистого «нуля» в июле. Но на фоне двузначных темпов падения с начала года и так, что называется, сойдет.

Еще более резко в августе рухнуло строительство – вроде бы «всего» на 1,3%, но это после рекордного в этом году июльского скачка на 6,1% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В годовом выражении выросли в августе только затраты на спецработы (на 11,6%), но также и строительство жилых и нежилых зданий (на 5%). В то же время строительство инженерных сооружений, в том числе дорог, остается в глубоком минусе. Хотя внутри этих категорий некоторые виды работ в августе и скакнули – например, строительство прочих инженерных сооружений (на 14,5%) и коммуникаций (на 5,8%).

По мнению экспертов, на стройку сейчас сильно влияют объективные обстоятельства – инвестиционный спрос последние месяцы в значительной степени определяется восстановлением выбывших производственных мощностей, а не созданием новых.

Динамика в торговле в августе, как и ранее, снова оказалась нисходящей – так, темпы в рознице замедлились до +4,9% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рост в рознице в августе замедлился до 4,9%, в опте – просел на 0,9%

Во-вторых, динамика в торговле в августе, как и ранее, снова оказалась нисходящей – так, темпы в рознице замедлились до +4,9% (после 6,6% в июле), в том числе в продуктовой – до +4,3% (с 5,1% в июле), а в «непродах» – до +5,3% в (7,7% в июле).

В Банке России неожиданное августовское снижение потребления объяснили коррекцией после высокого спроса, который наблюдался во втором квартале текущего года. И «отчасти объяснялся реализацией ранее отложенных покупок и временным увеличением спроса на товары длительного пользования на фоне укрепления рубля».

В Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН отметили, что, «судя по динамике потребительского спроса, позитивное влияние на ВВП от смягчения денежно-кредитной политики и снижения нормы сбережения населения постепенно сокращается». К тому же снижение напряженности на рынке труда в условиях низких темпов роста экономики (глава ЦБ Эльвира Набиуллина напрямую связала это с уроном от атак БПЛА) приводит к замедлению динамики зарплат.

Но потребление, о чем не стоит забывать, все-таки растет. И, судя по оперативным данным за сентябрь и октябрь, этот драйвер всей экономики угасать не собирается.

А вот в оптовой торговле темпы в августе упали на 0,9%. В текущем году в минус этот сегмент (сюда входят продажи формата B2B) уходил только в январе – причем тогда на 11%. Но на фоне рекордов весны и лета (например, в июне оптовые продажи взлетали на 25,9%), августовский результат выглядит прямо-таки катастрофически.

Основной вклад в общую кассу в опте вносят топливо (и другие сырьевые ресурсы), пищевые продукты и напитки, лекарства и медицинские изделия, стройматериалы и др. Все это – товары так называемого инвестиционного спроса, а они дорожают так же, как и потребительские, в том числе под воздействием вторичных и косвенных эффектов от «топливной инфляции».

С динамикой в торговле, особенно оптовой, в Татарстане по-прежнему не бьются темпы грузооборота транспорта – в течение года этот сегмент остается в минусе, в августе падение составило 4,6%. Что особенно удручает после 99,9% в июле.

Если за первое полугодие объем валовой сельхозпродукции в республике вырос на 1,7%, то за январь – август, как и за предыдущий 7-месячный период, просел на 2% Фото: © «Татар-информ»

За январь – август темпы роста выпуска по базовым ВЭД в Татарстане замедлились до 5,6%

Единственный сектор, данные по которому Татарстанстат не публикует в месячном разрезе, – сельское хозяйство. Но если за первое полугодие объем валовой сельхозпродукции в республике вырос на 1,7%, то за январь – август, как и за предыдущий 7-месячный период, просел на 2%.

В целом качели, свойственные месячным колебаниям индекса, естественным образом «размазываются» в годовой статистике за периоды. За январь – август 2026-го темпы роста выпуска по базовым ВЭД в Татарстане замедлились всего до 5,6% (после 6% в июле). Для сравнения: Минэкономики РТ оценивало рост ВРП за тот же период в 2,7% (в сопоставимых ценах).

Небольшая коррекция индекса связана с тем, что в разрезе восьми месяцев в годовом выражении чуть подсела динамика практически во всех секторах экономики республики. В промышленности – до 5,5% (после 5,9% в июле), в стройке – до 1,1% (с 1,4% месяцем ранее; в разрезе крупных предприятий темпы отставания сократились до -9,8%), а в розничной торговле – до 6,8% (с 7,1% в июле).

В оптовом же сегменте за счет ускорения с марта до июля рост за январь – август составил приятные глазу 10,2%. Грузооборот сократился на 7%.

Стоит отметить, что в сентябре темпы роста, особенно в стройке и оптовой торговле, замедлились еще сильнее. При этом в промышленности рост немного ускорился, а динамика в рознице и транспорте осталась на уровне августа. Но результаты за январь – сентябрь просели по всем сегментам экономики, наиболее заметно в опте и строительстве, Интересно будет увидеть, каким в итоге получится индекс по базовым ВЭД за сентябрь, а также за три квартала (эти расчеты Татарстанстат опубликует только в декабре).

По России выпуск базовых отраслей по РФ в целом в сентябре вырос на 0,7% год к году (после 0,9% в августе), а за девять месяцев – лишь на 0,2%.

Грузооборот сократился на 7% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Внутренний спрос продолжает расти быстрее предложения»

Общая картина остается неизменной: характерный и для всей страны положительный разрыв между выпуском и потребительским спросом (на сокращение которого, напомним, направлена жесткая денежно-кредитная политика Банка России) ярко проявляется и в Татарстане. Причем, как признал в ноябре ЦБ, этот разрыв подтверждается модельными расчетами и имеет явное следствие в виде ускорения инфляции.

«Внутренний спрос продолжает расти быстрее предложения, а сокращение производственных возможностей оказалось более длительным, чем ожидал регулятор», – отмечают в Райффайзен банке. Констатируя: «мягкая посадка» в последние месяцы как минимум приостановилась, что видно и по сохранению позитивной динамики потребительских расходов (на фоне неугасающего роста реальных доходов и потребкредитования), даже несмотря на замедление в августе. И по улучшению ситуации в промышленности.

По данным Минэкономразвития РФ, суммарный оборот розницы, платных услуг и общепита в сентябре вновь ускорился – на 3,6% в годовом выражении (после 2,9% в августе). А в промышленности спад на 0,6% в конце лета сменился в начале осени ростом на 1,8% (во многом благодаря обработке, которая прибавила 5,6% после снижения на 0,5% месяцем ранее).

Как заявила 12 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме РФ, «в целом во второй половине года экономика вышла на восходящую траекторию». И этот рост сейчас поддерживает не только машиностроение, «в том числе, но не только за счет отраслей оборонно-промышленного комплекса». Но также «рост доходов и потребления граждан и, как следствие, рост розничной торговли и рост многих отраслей, ориентированных на внутренний спрос».

ЦБ считает, что положительный разрыв выпуска закроется «по мере восстановления производственных возможностей». А также одновременно «при сдержанном росте внутреннего спроса», для чего ключевая ставка (23 октября ЦБ сохранил ее на уровне 14%) останется на нынешнем повышенном уровне еще долгое время. «Это болезненный период, но выбора у нас нет. Прежде всего, потому, что наша с вами общая цель – это рост благосостояния граждан», – заявила Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы 12 ноября.