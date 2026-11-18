В усадьбе Гагариных в селе Теньки Камско-Устьинского района Татарстана стартуют инженерные изыскания. Историческое здание планируют приспособить под гостиницу и музей истории князей Гагариных.

По итогам первого этапа специалисты подготовят топографический план территории с указанием рельефа и подземных коммуникаций, выполнят геологические изыскания и техническое обследование объекта. Эти материалы станут основой для проекта противоаварийных мер по сохранению здания, после чего для усадьбы подготовят эскизный проект реставрации.

Первый шаг к возвращению усадьбы к жизни уже сделан: в 2026 году она стала съемочной площадкой художественного фильма – мистического триллера «Тамара» режиссера Романа Королева. В картине заняты Анна Завтур, Даниил Воробьев и Антон Кузнецов, а в сюжет вошла местная легенда о Белой барыне. Съемки привели в историческое здание творческую команду и включили усадьбу в создание новой истории – теперь уже кинематографической.

О приобретении усадьбы стало известно в январе 2026 года, до этого поиск инвестора продолжался более пяти лет. За проект взялся казанский девелопер «Тэкоресурс» – компания работает с недвижимостью с 2003 года и известна проектами в историческом центре Казани, где важны качество среды и архитектурная целостность. Эти же принципы в этом году стали главной темой форума «Ребус» в Казани, посвященного балансу сохранения исторических центров и развития.

По словам коммерческого директора девелопера Руслана Ковалева, задача – сделать так, чтобы усадьба ожила, не потеряв подлинности, и стала точкой притяжения, а не просто восстановленным зданием. Заявленная концепция объединяет гостиничное и музейное использование: гостиница даст возможность остановиться в историческом месте, музей – познакомиться с историей князей Гагариных. Часть здания отдадут под музей, основную функцию составит гостиница.

Сохранение усадьбы имеет значение и для знакомства с историей территории. Ранее помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова, рассказывая о поиске инвестора, отмечала ценность объекта для «Волжской тропы». Восстановление здания и его новое использование призваны сделать Теньки местом, куда приезжают ради истории усадьбы и отдыха в ее окружении.

Теньковское имение перешло от наследников Нарышкиных к князю Сергею Сергеевичу Гагарину в начале XIX века. По архивному исследованию историка Елены Осиповой, к 1846 году кирпичное здание усадьбы уже существовало. В 1852 году имение унаследовал сын владельца, также Сергей Сергеевич Гагарин, а в 1890 году – его супруга Вера Федоровна Гагарина. В советское время здание использовали сельскохозяйственные учреждения, в том числе Татарская плодово-ягодная станция.