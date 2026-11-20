Семинар Комитета семей воинов Отечества Республики Татарстан

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Казани стартовал проектный семинар с участием руководителей и представителей муниципальных штабов Комитета семей воинов Отечества Республики Татарстан. В мероприятии принимают участие представители всех муниципальных районов республики, всего – около 60 человек.

«Комитет семей воинов Отечества был создан 23 ноября 2022 года. Инициатива создания такой организации очень понравилась нашему президенту. Комитет оказывает помощь челнам семей участников СВО. Мы оказываем правовую помощь, социальную помощь, медицинскую, а также отправляем гуманитарную помощь на передовую. Это все невозможно без тесного взаимодействия с местными органами власти муниципальных районов», – рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Республики Татарстан Ангелина Галимова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Это уже второй семинар. С момента первого Комитет успел вырасти, теперь отделения этой организации есть в 89 регионах нашей страны.

«Женщины со всей России, сердцем к сердцу, плечом к плечу, защищают интересы своих семей, своих мужей», – рассказала Ангелина Галимова.

Сегодня на семинаре обсудят проблемы, возникающие именно в районах. Все активисты Комитета – члены семей участников СВО. Это помогает глубже понять проблемы, с которым сталкиваются те, кому Комитет помогает.

«В семинаре сегодня примут участие Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, также к нам придет психолог, который сейчас помогает создать службу психологической помощи, Олег Михеев, а также представители духовенства. Потому что религия – это тоже точка опоры, которая помогает людям справиться с трудностями в жизни», – рассказала Ангелина Галимова накануне мероприятия.

Семинар разделили на две части: информационную и практическую. В первой гостям расскажут об основных направлениях деятельности Комитета, а также о работе по поддержке семей воинов Отечества в республике. Практическая же часть будет направлена на обмен опытом между муниципальными штабами. Представители районов расскажут об эффективных практиках взаимодействия с органами исполнительной власти, а также об организации мероприятий, привлечении волонтеров, оказании гуманитарной помощи.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я сегодня принимаю участие в семинаре и как депутат, и как член совета ассоциации ветеранов СВО Республики Татарстан. Наши организации взаимодействуют как на федеральном уровне, так и на региональном. У нас сформировалось определенное триединство: фонд "Защитники Отечества" – это социальная работа, протезирование, реабилитация. Комитет семей воинов Отечества – это работа с семьями, с детьми, с женами. А Ассоциация работает как ветераны с ветеранами. Такое триединство нашей работы закрывает все потребности как семей ветеранов, так и самих ветеранов», – рассказал депутат Госсовета, ветеран СВО Эдуард Шарафиев.