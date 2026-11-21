Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр РТ Алексей Песошин от имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов налоговой службы с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов Российской Федерации.

«Налоговая служба – одна из опор государства, и в этом фундаменте – ваш ежедневный кропотливый труд: точность в расчетах, строгость в соблюдении закона, внимание к каждому налогоплательщику. Благодаря вашему профессионализму пополняется бюджет республики и страны, реализуются социальные программы, развиваются регионы и предприятия», – заявил глава Правительства РТ.

«Особые слова благодарности – ветеранам службы. Ваш опыт, верность делу и знания, переданные молодым специалистам, – золотой фонд налоговых органов. Ваша работа в разные годы закладывала основы той сильной, современной и открытой службы, которой мы гордимся сегодня», – подчеркнул он.

«Пусть в ваших семьях царят тепло и радость, дома всегда ждут любовь и понимание близких. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, вдохновения и гордости за выбранное дело. Пусть каждый новый день приносит профессиональные победы! Счастья и благополучия вам и вашим близким!» – заключил Алексей Песошин.