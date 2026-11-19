Государственный Совет Татарстана сегодня принял во втором и третьем чтениях закон о бюджете республики на 2027–2029 годы. Депутаты рассмотрели 354 поправки, в том числе о распределении дополнительных федеральных средств. «Татар-информ» рассказывает, как изменились параметры бюджета и на что направят деньги.





Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ко второму чтению бюджета поступила 371 поправка

Проект бюджета Татарстана на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов приняли в первом чтении 19 октября.

«К законопроекту в установленные регламентом сроки поступила 371 поправка. Из них 339 – от Кабинета Министров республики, 17 – от депутатов фракции КПРФ и 15 – от Комитета по бюджету, налогам и финансам. Все предложения прошли тщательный анализ с участием Раиса Татарстана, Правительства, Министерства финансов и профильного комитета. Это позволило детально проработать каждую поправку и достичь согласия по ключевым вопросам», – сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Скриншот презентации

Фракция КПРФ отозвала свои 17 поправок, поскольку предложения коммунистов уже были учтены в законопроекте. Таким образом, на рассмотрении осталось 354 поправки.

Якунин также отметил, что депутаты активно участвовали в работе над всеми разделами бюджета.

На социально-культурную сферу дополнительно направят 20,7 млрд рублей

Ко второму чтению уточнили объем федеральных средств, которые Татарстан получит на различные цели. В 2027 году он составит 43,6 млрд рублей, в 2028 году – 42,8 млрд, в 2029 году – 42,5 млрд рублей. Деньги распределены по 112 статьям расходов.

В частности, в 2027 году на социальную сферу дополнительно выделят 20,7 млрд рублей. Из них 8,4 млрд рублей направят на образование, 5,8 млрд – на здравоохранение, 5,7 млрд – на социальную политику и 600 млн рублей – на культуру.

Еще 14,2 млрд рублей предусмотрено на строительство дорог, 3,4 млрд – на поддержку сельского хозяйства и развитие сельских территорий, 700 млн рублей – на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, профильный комитет Госсовета подготовил 15 поправок, связанных с распределением дополнительных федеральных средств, которые республика получила незадолго до рассмотрения законопроекта.

Эти деньги предложено направить на три направления: 34,1 млн рублей – на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, 834,7 млн – на строительство и приведение дорог в нормативное состояние, 3,1 млрд рублей – на комплексное развитие сельских территорий.

По словам Якунина, депутаты подробно рассмотрели каждую поправку на заседании комитета и признали все предложения обоснованными.

Скриншот презентации

Доходы бюджета Татарстана превысят 603 млрд рублей

С учетом поправок изменились и основные показатели бюджета Татарстана на ближайшие три года.

В 2027 году доходы республики составят 603,6 млрд рублей, расходы – 612,1 млрд рублей. Дефицит бюджета запланирован на уровне 8,5 млрд рублей.

В 2028 году доходы вырастут до 627,2 млрд рублей, расходы – до 636,5 млрд рублей. Дефицит составит 9,4 млрд рублей.

В 2029 году республика рассчитывает получить 652,5 млрд рублей, потратить – 656 млрд рублей. Дефицит сократится до 3,5 млрд рублей.

После обсуждения поправок депутаты приняли законопроект во втором чтении.

Затем Якунин сообщил, что документ прошел все необходимые согласования и лингвистическую экспертизу. Все одобренные поправки включили в законопроект, после чего его вынесли на окончательное голосование.

Председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев предложил принять бюджет на 2027–2029 годы в целом. Депутаты поддержали предложение и утвердили главный финансовый документ республики в третьем чтении.