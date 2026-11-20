За первую неделю общественного голосования за цели и задачи шести министерств Татарстана на 2027 год участие в нем уже приняли более 3 тыс. жителей республики. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Реализуемый на портале госуслуг РТ проект позволяет гражданам напрямую влиять на планы ведомств на предстоящий год, подчеркивают его инициаторы. Голосование началось 12 ноября и продлится до 11 декабря.

Свои приоритеты на открытое обсуждение вынесли министерства здравоохранения, культуры, образования и науки, труда и социальной защиты, спорта, а также по делам молодежи. Граждане могут выбрать до семи наиболее важных задач из составленного заранее списка или предложить собственные инициативы.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ и председатель общественного совета при Минобрнауки РТ Асия Тимирясова выразила уверенность, что подобный формат взаимодействия знаменует переход к новой культуре управления. «Житель здесь не наблюдатель, а партнер. Цели не спускаются сверху, их собирают из обращений людей», – заявила она.

По оценке участников обсуждения, общественный запрос уже доказал свою эффективность в прошлом году. Тогда за цели Минкульта проголосовали 7 тыс. человек, за приоритеты Минздрава – более 8 тыс., а за задачи Минтруда – около 4,6 тыс. В результате в Татарстане возобновили работу культбригад, запланировали открытие нового амбулаторного онкоцентра в Казани и продлили работу подростковых клубов до 9–10 часов вечера, а также распространили ее на выходные.

Отдать свой голос и предложить инициативы можно до 11 декабря в разделе «Опросы жителей» на портале госуслуг РТ или в мобильном приложении «Услуги РТ». Участие граждан помогает сделать планы ведомств более точными и отвечающими реальным потребностям жителей республики.