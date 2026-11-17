В Казани в спорткомплексе «Динамо» торжественной церемонией открытия стартовал XXI Всероссийский турнир по волейболу среди ветеранов памяти генерала Салиха Япеева.

В столице Татарстана на спортивных площадках общества «Динамо» взял старт XXI Всероссийский турнир по волейболу среди ветеранов правоохранительных органов, посвященный памяти легендарного министра внутренних дел ТАССР, генерала-лейтенанта милиции Салиха Япеева. Соревнования традиционно объединили ведомственные команды из разных регионов страны. В нынешнем году впервые приехали представители «Динамо» из Екатеринбурга и Свердловской области.

Крупные соревнования берут свое начало в 2007 году, когда инициатором их проведения выступил Председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ, Руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров.

Как подчеркнул заместитель председателя общества «Динамо» Салават Гайсин, масштаб турнира развивался естественным путем без искусственного навязывания статусов.

«Знаете, такой самоцели у нас вообще никогда не было. Так просто сложились очень дружеские отношения с Таджикистаном: мы ездим к ним на плавание, а они каждый год приезжают к нам на волейбол».

Вспоминая историю международного сотрудничества, Гайсин рассказал о попытках расширить географию участников турнира в прошлом:

«Мысли о том, что мы хотели бы сделать его большим, были у нас лет 10 назад, когда мы тот турнир развивали, я даже больше скажу, министр внутренних дел и я в составе делегации специально даже ездили в Германию, встречались там с вице-министром внутренних дел Германии, чтобы они нам свою команду сюда прислали. Ну, к сожалению, они немножко испугались, говорят: "Мы должны потренироваться, вы там хорошо играете". В итоге они не приехали. Ну после этого как-то у нас даже цели такой не было».

В нынешнем розыгрыше Кубка принимают участие 12 сильных команд из самых разных уголков страны — от Калужской, Ульяновской, Самарской, Кировской и Свердловской областей до республик Марий Эл, Чувашия, Башкортостан, Удмуртия и Таджикистан, а также коллектив «Динамо» ФСИН России. Борьба обещает быть бескомпромиссной и зрелищной.

Говоря о феноменальной статистике выступлений сборной Татарстана, на счету которой уже 14 побед в турнире, Салават Гайсин подчеркнул глубокие спортивные традиции региона:

«Татарстан — это спортивная столица России, а в волейболе столицей тоже является Казань. У нас есть «Зенит-Казань», женская команда «Динамо – Ак Барс», а наши ветераны и ветеранские команды держат высочайшую планку. Мужчины в этом году в категории «50 плюс» выиграли в Анапе чемпионат и первенство России, а девчонки играли на чемпионате мира среди ветеранов. У нас волейбол развит колоссально, поэтому мы просто не имеем права проигрывать».

На предварительном этапе коллективы определят финалистов в залах казанского «Динамо» и Спортцентра в поселке Мирный. Имя обладателя почетного трофея определится 20 ноября после решающих матчей и церемонии закрытия.