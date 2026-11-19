25 ноября 2026 года в рамках республиканского проекта «Физико-химический прорыв» в КСК «УНИКС» состоится третий Фестиваль химии. В нем примут участие учащиеся 7–11 классов школ, гимназий и лицеев Республики Татарстан, сообщают организаторы.

Фестиваль проводится кафедрой химического образования Химического института им. А. М. Бутлерова Казанского федерального университета при поддержке Центра по работе с одаренными школьниками КФУ. Программа включает химическое шоу, научный квест «Лаборатория открытий» и интерактивное шоу. В ходе фестиваля школьники познакомятся с химическими явлениями, разгадают секреты экспериментов и проверят свои знания.

В химическом шоу школьникам продемонстрируют химические эксперименты: появление густого белого облака и последовательное гашение свечей под действием невидимого газа. В ходе демонстраций ведущий обратится к зрителям, предложив им самостоятельно объяснить наблюдаемые явления.

Во второй части фестиваля участников ждут восемь тематических станций научного квеста «Лаборатория открытий. Секреты химии». На каждой из них школьникам предстоит выполнить задания и разгадать секрет химического опыта, а затем получить букву – часть ключа к главному слову фестиваля.

Участники объединят собранные буквы и назовут слово, которое откроет третью часть фестиваля – интерактивное научное шоу.

Следует отметить, что все эксперименты безопасны и будут проводиться под контролем опытного ведущего и студентов Химического института им. А. М. Бутлерова КФУ – будущих учителей химии и химиков-специалистов.

«Физико-химический прорыв» – республиканский проект, направленный на развитие естественно-научного образования в Татарстане, повышение интереса школьников к физике и химии, поддержку педагогов и учащихся, а также подготовку будущих исследователей и инженеров. Проект реализуется при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства образования и науки Республики Татарстан.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте проекта.