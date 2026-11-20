Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане создана новая автономная некоммерческая организация – Дирекция кадровых решений здравоохранения РТ. Соответствующее постановление Кабинета министров региона подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Предложение создать Дирекцию кадровых решений здравоохранения поступило от Министерства здравоохранения Татарстана. Теперь ведомство должно будет выступить учредителем этой организации от имени республики и внести в Кабмин региона предложения по персоналиям представителей РТ в органах управления дирекции.

Кроме того, Минздрав должен будет в 60-дневный срок утвердить устав дирекции, а затем обеспечить его государственную регистрацию, внести до 30 декабря 2026 года добровольный имущественный взнос в размере 10 тыс. рублей и провести иные мероприятия, необходимые для создания дирекции.

Контроль за исполнением документа возложен на то же Министерство здравоохранения РТ.

Решение кадровых вопросов способствует достижению целей национального проекта «Кадры», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.