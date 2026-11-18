Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

IX отчетно-выборная конференция Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ прошла сегодня в Казани в Татарской государственной филармонии им. Тукая. Ее участники подвели итоги работы за прошедшие пять лет. На встрече избрали нового председателя организации.

Фото: © «Татар-информ»

«За прошедшие годы в республике сделано многое. Возглавлял эту организацию с 2011 года Хабир Иштиряков. Сегодня яркой визитной карточкой общественной организации ветеранов республики стал большой фестиваль творчества «Балкыш» (Сияние). Когда он начинался, в нем участвовало чуть более 300 человек, а сегодня уже объединяет более 100 тысяч участников – творческие, танцевальные и хоровые коллективы», – сообщила журналистам министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

Она отметила, что сегодня почти в каждом муниципалитете создается не просто хор ветеранов или танцевальная студия, а театры ветеранов. Еще одним ярким событием стало движение, организованное советом ветеранов, – «Ветерану – ветеранское внимание», когда серебряные волонтеры из числа членов ветеранской организации, пенсионеры оказывают помощь ветеранам, своим ровесникам.

«И еще одно яркое событие – в канун 80-летия Победы ярким, масштабным событием стал проект «Семейные фотохроники». Этот проект получил высокую оценку в России, когда силами внуков и правнуков солдат Победы были собраны фотографии дедов, прадедов. Они вошли в большой электронный альбом, с которым может ознакомиться каждый», – рассказала Зарипова.

По ее словам, это «гражданская позиция ветеранов, желание донести молодому поколению все истории о подвигах предков». И такие истории есть в каждой семье.

Зарипова также отметила, что в фойе здания организована выставка. Ветеранские организации муниципальных районов привезли продукцию, которую изготавливают в качестве гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Это маскировочные халаты, носилки, сети. Также ветераны активно участвуют в сборе гуманитарной помощи участникам СВО.

«8 ноября этого года исполнилось 15 лет, как я у руля ветеранской организации республики – самой большой по численности и разветвленной сети. У нас более 900 тысяч пенсионеров, на местах – местные советы ветеранов предприятий, учреждений по месту жительства, первичные организации. Через них мы работаем с огромной массой людей пожилого возраста», – сообщил журналистам Хабир Иштиряков.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

По его словам, за 15 лет реализовано множество проектов. Иштиряков также отметил, что «слагает свои полномочия по собственному желанию, с сознанием исполненного долга».

«Мы реализовывали важные проекты для людей, в их числе связанные с активным долголетием. Мы не ограничились проведением единичных мероприятий. У нас масштабные мероприятия, охватывающие огромное количество людей. Их цели и задачи гораздо шире», – заметил Иштиряков.

По данным спикера, масштабные мероприятия «направлены на решение разных социальных проблем».

«Я сегодня пришел на мероприятие с чистым сердцем. Мы смогли совершить то, чего многие люди ждали. Хотелось бы пожелать всем ветеранам и пожилым людям здоровья, активных долгих лет жизни, благополучия, счастья, покоя», – заключил Иштиряков.

Участники встречи определили основные направления работы до 2031 года, избрали руководителей организации. По итогам голосования новым председателем Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ стала Татьяна Ларионова – депутат Государственной Думы РФ восьмого созыва.

В заключение встречи прошло награждение ветеранского актива.